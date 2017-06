Autofahrer missachtet die Vorfahrt und kollidiert mit einem anderen Auto

Ein 37-Jähriger Autofahrer ist mit einem weiteren Auto zusammengestoßen, nachdem er die Vorfahrt beim Abbiegen missachtet hat. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, ereignete sich der Vorfall an der Einmündung Meßkircher Straße/Höllstraße am Sonntag. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3000 Euro.