24 Flüchtlinge aus den beiden Stockacher Gemeinschaftsunterkünften haben an den beiden Wochenenden rund um Fragen des praktischen Lebens teilgenommen. Sie bekamen gewissermaßen eine Gebrauchsanweisung für Deutschland.

24 Flüchtlinge aus Stockach haben an den vergangenen beiden Wochenenden an einer Fortbildung unter dem Titel „Leben in Deutschland“ teilgenommen. Veranstaltet wurde die Schulung gemeinsam durch den Helferkreis Stockach, die Stadt Stockach und das Landratsamt Konstanz. Dies teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Lebenspraktische Themen und die damit verbundenen Besonderheiten in Deutschland standen dabei im Mittelpunkt.

Als Referent hatten die Veranstalter den Betriebswirt und Jurastudenten Christoph Rennebeck eingeladen. Dieser hatte die Schulung bereits zuvor in Eigeltingen erfolgreich durchgeführt. Unterstützt von verschiedenen Fachkräften informierte er die teilnehmenden Migrantinnen und Migranten über die Themen „Arbeiten in Deutschland“, „Öffentliche Ordnung“, „Familie, Kinder und Schule“ sowie „Mieten und Wohnen“ und ermöglichte ihnen dadurch umfassende Einblicke in die deutsche Gesellschaft und Rechtslage.

So erläuterte er beispielsweise das in Deutschland übliche Bewerbungsverfahren, zentrale Werte des Grundgesetzes, Rechte und Pflichten von Erziehungsberechtigten, aber auch das deutsche Schulsystem und die Schulpflicht. Hilfreiche Tipps erhielten die Teilnehmenden ebenso zu den Themen Wohnen und Mülltrennung. Dabei wurden sie auch mit der sprichwörtlichen schwäbischen Kehrwoche vertraut gemacht.

Die Schulung stieß bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf großes Interesse. „Wie antworte ich auf eine Wohnungsannonce?“, „Was ist Notwehr und was nicht?“ oder „Wie bekomme ich einen deutschen Führerschein?“, waren nur einige der vielen Fragen, die Referent Rennebeck und sein Team den Flüchtlingen beantworteten.

Zum Abschluss der vier intensiven Schulungstage mit zusammen etwa 16 Unterrichtsstunden bekamen alle Teilnehmenden ein Zertifikat überreicht. Dieses kann bei künftigen Bewerbungen als Schulungsnachweis dienen. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch die Baden-Württemberg-Stiftung und die Bürgerstiftung Stockach.