Stockach 16-Jähriger bricht sich bei Unfall ein Bein

Der Jugendliche war mit einem Leichtkraftrad unterwegs.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.20 Uhr in der Radolfzeller Straße, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach wollte der 16-Jährige mit seinem Leichkraftrad von der Industriestraße hinter einem Auto nach links in die Radolfzeller Straße einbiegen. Dabei hat er offenbar das Auto einer 34-Jährigen übersehen, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Jugendliche und brach sich ein Bein. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro.