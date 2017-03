Stockach 15 Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen: Zwei Männer überwältigen einen Tankstellen-Räuber

Christoph Stocker und Christian Bühler haben Mitte Januar einen Tankstellen-Räuber auf frischer Tat gestellt. Der SÜDKURIER hat sie zurück an den Tatort begleitet. Die Männer berichten, wie es in der Stockacher Shell Tankstelle zu dem Vorfall kam und warum ihnen die Ereignisse noch lange nachgegangen sind.

Wenn Christoph Stocker beschreibt, wie er einen Überfall auf die Stockacher Shell-Tankstelle verhindert hat, klingt es fast so, als würde er die Handlungen einer anderen Person beschreiben. "Alles lief irgendwie automatisch ab", ringt der 35-Jährige um die passenden Worte. Vielleicht sei es seine langjährige Erfahrung als Berufssoldat gewesen, die ihn dazu brachte, einzugreifen. "Vielleicht habe ich die Gefahr der Situation aber auch einfach nur unterschätzt", so seine bescheidene Einschätzung.

Zusammen mit dem Bruder seiner Freundin, Christian Bühler, ist Stocker an den Ort zurückgekehrt, an dem die beiden an einem Wochenende Mitte Januar einen bewaffneten Räuber auf frischer Tat überwältigten. "Wir standen hier", sagt Stocker und deutet auf einen Lotto-Annahmeschalter, einige Schritte links von der Kasse entfernt.

Es war gegen 20.15 Uhr, als ein Mann die Tankstelle betrat. "Er trug eine dicke rote Jacke, eine Mütze und einen Schal, den er über Mund und Nase gezogen hatte", berichtet Stocker. Zunächst hätten er und Bühler sich dabei noch nichts besonderes gedacht und weiter ihren Lottoschein ausgefüllt. Als sie dann aber hörten, wie der Kassierer die Worte "das ist doch nicht dein Ernst" hervorstieß und dem Vermummten anschließend ein Bündel Geldscheine über den Tresen reichte, schaltete Christoph Stocker instinktiv.

"In dem Moment merkte ich – irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu", erinnert sich der Mann aus Mühlingen-Mainwangen. Langsam, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, schlich er sich von hinten heran. "Als ich in Reichweite war, habe ich mich dann so schnell ich konnte auf ihn gestürzt." Von hinten habe er den Verdächtigen gepackt und zu Boden gerissen. Von der Wucht der plötzlichen Attacke überrascht, ließ der Mann seine Tatwaffe aus der Hand fallen. "Erst als sein Messer auf dem Boden aufschlug, habe ich überhaupt realisiert, dass er bewaffnet war", berichtet Stocker. "Zum Glück kam Christian sofort dazu und hat seine Unterarme fixiert." Während die beiden Männer den fluchenden Täter festhielten, verständigte der Kassierer die Polizei.

Kurz darauf traf auch Tankstellenbesitzer Ingo Reinl am Tatort ein und schloss die Eingangstür ab. "Der Mann hat dann irgendwann gemeint, dass seine Arme ganz taub wären", erinnert sich der 28 Jahre alte Christian Bühler. Da der Täter mittlerweile von allen Seiten umzingelt war, habe man ihn deshalb aus dem Haltegriff befreit. "Er hat uns vorher noch gesagt, dass er in seiner Hose eine Pistolen-Attrappe versteckt hätte", sagt Stocker. "Um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, hab ich mir meinen Pullover um die Hand gewickelt und die Attrappe entfernt."

Die eintreffenden Polizisten, die den Räuber wenig später abführten, hätten Bühler und Stocker zu ihrem beherzten Handeln gratuliert. Auch Ingo Reinl ist immer noch voll des Lobes. "Überfälle sind hier leider keine Seltenheit", berichtet der Tankstellenbesitzer. Allein in den vergangenen fünf Jahren sei seine Filiale in der Meßkircher Straße dreimal bewaffneten Räubern zum Opfer gefallen. "Aber dass jemand so mutig ist, einen bewaffneten Täter zu attackieren – ich glaube so etwas kommt in 100 Fällen ein einziges Mal vor."

Spurlos ging die Geschichte an den couragierten Helfern allerdings nicht vorüber. "Ich weiß noch, dass uns in der Tankstelle ein Kaffee gereicht wurde", erzählt Bühler, der in Konstanz Elektro- und Informationstechnik studiert. "Ich habe aber so stark gezittert, dass ich den Becher nach zwei Schlucken direkt wieder weggestellt habe", sagt er und lacht. Bei Christoph Stocker, der derzeit in Tuttlingen eine Ausbildung zum Medizintechniker absolviert, setzte der Schock etwas zeitverzögert ein. "Am Tag danach ging es los", erinnert er sich. "Die 15 Sekunden zwischen der Entscheidung, etwas zu tun, und dem Moment, in dem der Räuber überwältigt war, liefen immer wieder vor meinem inneren Auge ab – das war wie eine Endlosschleife", erzählt er jetzt im Rückblick.

Aber auch wenn die beiden eine ganze Woche brauchten, um die Geschehnisse einigermaßen zu verarbeiten und wieder ruhigen Schlaf zu finden, wollen sie nicht ausschließen, beim nächsten Mal genau so wieder zu handeln: "Das kommt wirklich auf die Situation an", meint Christoph Stocker. Schließlich wisse er nicht, ob er gleich gehandelt hätte, wenn er im Vorhinein tatsächlich realisiert hätte, dass sein Kontrahent bewaffnet war.

Tankstellen-Überfälle

Raubüberfälle auf Tankstellen sind in Deutschland keine Seltenheit. Auch in Stockach haben sich schon mehrere solcher Vorfälle ereignet. In der Erfahrung von Ingo Reinl kommen die meisten der Täter aus dem Drogen-Milieu. Es handele sich meistens um verzweifelte Menschen auf der Suche nach schnellem Bargeld, mit dem sie ihre Sucht weiter finanzieren können, sagt er. Hohe Bargeldbeträge können bei einem solchen Überfall allerdings gar nicht gestohlen werden. Sobald 500 Euro zusammengekommen sind, lässt die automatisierte Kasse diesen Betrag in einen gesicherten Tresor fallen. Auf diesen hat nicht einmal der Kassierer einen direkten Zugriff. (das)