Stockach-Wahlwies 15 000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

Ein 20-Jähriger Autofahrer hat am Dienstagvormittag in Wahlwies die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet und damit einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer mit seinem Auto von der Straße "Am Maisenbühl" nach rechts in die Leonhardstraße (K 6165) abbiegen. Dabei nahm er einer 37-Jährigen, die in ihrem Auto Richtung Stockach unterwegs war, die Vorfahrt und die Fahrzeuge prallten zusammen. Es entstanden rund 15 000 Euro Schaden und damit wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Autos. Verletzt wurde niemand.