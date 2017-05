Stockach-Hoppetenzell 14 000 Euro Schaden: Autofahrer fährt in Gegenverkehr

14 000 Euro Schaden: Autofahrer fährt in Gegenverkehr

Ein Autofahrer ist mit seinem VW auf der Fahrbahn zu weit nach links geraten und fuhr dadurch in einen entgegenkommenden BMW

Durch Unaufmerksamkeit ist ein VW-Fahrer am Sonntag gegen 12.30 Uhr laut einer Pressemitteilung der Polizei auf der Johanniterstraße in Hoppetenzell zu weit nach links geraten. Dadurch fuhr er in einen entgegenkommenden BMW. Bei dem Unfall haben sich beide Autofahrer nicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 14 000 Euro.