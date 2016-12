Stockach 12 000 Euro Schaden durch Zusammenprall zweier Autos auf der B14

Zwei Autos sind am Montag auf der B14 auf Höhe des Higgenhofs zusammengeprallt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße war zeitweise einseitig gesperrt.

An der Kreuzung der B14 zur Kreisstraße nach Galmannsweil auf Höhe des Higgenhofs ist es am Montag gegen 17.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Eine 20-jährige Autofahrerin sei auf der Kreisstraße Richtung Galmannsweil unterwegs gewesen, als sie beim Auffahren auf die B 14 einen dort fahrenden 50-jährigen Autofahrer übersehen habe, teilt die Polizei mit. Durch den Zusammenprall sei der Wagen der 20-Jährigen gedreht und auf eine Verkehrsinsel geschleudert worden. Verletzt wurde von den beiden keiner. Es entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrezeugen, den die Polizei auf rund 12 000 Euro schätzt. Die Straße musste zeitweise einseitig gesperrt werden.