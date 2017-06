Steißlingen Wolf oder Nicht-Wolf?

Der Wolf kommt näher und könnte schon den Hegau betreten haben. Jedenfalls behaupten dies Augenzeugen. Das greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Die Experten lassen kaum noch einen Zweifel daran: Der Wolf geht in unserer Region um. Die Meldungen von Menschen, welche ein solches Tier gesichtet haben wollen, häufen sich derzeit fast täglich. Und es gibt auch schon Bilder vom Wolf, wie am vergangenen Mittwoch in Überlingen mit einem Handy aufgenommen. Dieses Foto war noch etwas unscharf, eine Aufnahme von Peter Riegel aus Orsingen-Nenzingen, die er am Sonntagabend an der Bundesstraße 14, nördlich des Stockacher Ortsteiles Windegg, gemacht hat, zeigt in fast bestechender Qualität zweifelsfrei einen Wolf. So könnte das Raubtier von Überlingen nach Stockach gewandert sein. Die Tiere sollen in der Lage sein, über 40 Kilometer in einer Nacht zurückzulegen. Nun meldet sich auch Yvonne Schröder aus Steißlingen. Sie will schon am frühen Mittwochmorgen, also vor der abendlichen Sichtung in Überlingen, den Wolf am Ortsausgang in Richtung Orsingen-Nenzingen gesehen haben.

Und dies schildert sie so: "Als ich um 5.15 Uhr mit meinem Hund am Ortsausgang Steißlingen Richtung Orsingen spazieren war, sah ich Richtung Wald auf einem Wirtschaftsweg, etwa 150 Meter von mir entfernt, ein großes, schlankes und hochbeiniges Tier mit hellbraunem Fell, herabhängendem Schwanz und fuchsähnlichem Kopf", berichtet sie. "Das war kein Reh. Und für einen Fuchs hatte es zu lange Beine. Es lief dann langsam und ruhig und anmutig – wie große Hunde – über den Weg und verschwand aus meinem Blickfeld", so Yvonne Schröder. Nach längerem Grübeln sei sie zum Schluss gekommen – aufgrund von Abbildungen im Internet -,dass es sich hier um einen Wolf gehandelt haben müsse.

Es sei ihr bis dato nicht bewusst gewesen, wie viele verschiedene Wolfsarten es gebe. "Leider habe ich kein Foto gemacht. Ich war zu fasziniert", bedauert Yvonne Schröder. Sie hat unter anderem Michael Herdtfelder von der landesweiten Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg informiert. "Es kann sich um den Wolf gehandelt haben. Einen solchen zu erkennen, würde aber auch mir aus einer Entfernung von etwa 150 Metern schwer fallen", betont Herdtfelder. "Wir nehmen aber alle etwa 200 jährlichen Wolfssichtungen so ernst, dass wir die zuständigen Forstämter informieren", betont Herdtfelder.

So oder so. Der Wolf macht derzeit in unseren Gefilden die Runde. Ob in echter Erscheinung oder nur durch die sich mehrenden, öffentlich gemachten Sichtungen in den Köpfen. Ein Radiosender startete bereits einen Namenswettbewerb für den Wolf. Vielleicht hat das Tier ja wirklich Gefallen an der schönen Hegau-Bodensee-Landschaft gefunden und macht dort seine täglichen Streifzüge durch Wald und Flur. Er sollte sich aber nicht allzuoft in der Nähe von Bundesstraßen aufhalten. Zwei Artgenossen wurden bereits in Baden-Württemberg überfahren. Es bleibt spannend.

