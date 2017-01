Singen Tango und Salonmusik in der Kirche: Philipp Schmidt und Vadym Makarenko überzeugen

Tango trifft Salonmusik: Gitarrist Philipp Schmidt und Geiger Vadym Makarenko überzeugen bei ihrem Konzert in der Steißlinger Friedenskirche.

Ein lebhaftes und inspiriertes Zwiegespräch zwischen Geige und Gitarre boten Vadym Makarenko und Philipp Schmidt in ihrem Konzert "Paganini & Piazzolla" des Kunst- und Kulturkreises in der bis auf den letzten Platz gefüllten Steißlinger Friedenskirche. Für Philipp Schmidt, der in Steißlingen aufgewachsen ist, war das Konzert ein Heimspiel. Er moderierte das Programm und gab den Zuhörern die passenden Bilder zur Musik. Die Musiker spielten im Wechsel je ein Stück von Astor Piazzolla (1921 bis 1992) und Niccolo Paganini (1782 bis 1840) und stellten so die Musikstile zweier Epochen einander gegenüber. Die Tangos Piazzollas sind weltberühmt und Schmidt und Makarenko schafften es, sie packend zu interpretieren.

Als Einstieg mit "Bordell 1900" aus der Zeit, als der Tango geboren wurde, dann mit den Stücken "Café" (1930) und "Nightclub" (1960) und als Abschluss mit "Concert d' aujourd' hui", das den Tango der Moderne zeigt. Dazwischen die Stücke Paganinis, die Leichtigkeit der Salonmusik des frühen 19. Jahrhunderts. "Stellen Sie sich ein Kaffeehaus vor, dazwischen zwei Musiker wie wir, jemand bestellt eine Melange...", stimmte Schmidt auf "Centone di Sonate" ein. Für Paganinis Stücke wechselten die Musiker zu Barockgeige und romantischer Gitarre und schafften so eine autentische Athmosphäre.

Als Hintergrundmusik eignete sich das allerdings nicht. Schmidt und Makarenko lassen ein spannendes Spiel entstehen, sind einander stets zugewandt, fordern sich heraus, feuern sich an, fangen sich wieder ein und freuen sich an dem, was da entsteht. Diese Freude und Spannung teilen die Zuhörer, man hört das Werben der Freudenmädchen und das Hupen und Fluchen in einem Autostau in Buenos Aires, man lässt sich einlullen von der betörenden Musik Paganinis. Beide Musiker beherrschten ihr Instrument virtuos und ergänzten sich aufs Beste. Gunther Roos, Vorsitzender des Kunst- und Kulturkreises, bedankte sich bei der evangelischen Gemeinde, die erneut die Kirche zur Verfügung gestellt hatte.