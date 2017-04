Steißlingen Tag der offenen Tür beim Bauhof: Sie halten den Ort in Schuss

Tag der offenen Tür bringt Bevölkerung die vielfältigen Aufgaben des Bauhofs näher

Steißlingen – Groß war das Interesse der Steißlinger Einwohner am Tag der offenen Türe ihres Bauhofs. Und der Besuch lohnte sich für die ganze Familie. Jung und alt, Mann oder Frau, das Angebot, das Verwaltung und Bauhof organisiert hatten, bot für jeden etwas. Dabei ließ sich auch immer ein Bezug zum Bauhof herstellen. Das Aufgabenspektrum des Bauhofs ist auch entsprechend groß: So werden übers Jahr etwa 480 Verkehrsinseln, Beete und andere Flächen bepflanzt. 74 760 Quadratmeter Rasen und 13 812 Quadratmeter Blumen und Gehölze werden gepflegt. Was das an Arbeit verursacht, konnten die Besucher selbst im Kleinen erleben. Zuerst wurde ein Dekohase gebastelt, der dann in einen Blumentopf voller Samen hüpfte. Natürlich pflegt der Bauhof auch noch 1 150 Bäume und sorgt noch an vielen weiteren Stellen für die grüne Lunge Steißlingens.

Hoch hinaus ging es für mutige Besucher. Wenn die Bauhofmitarbeiter sich in schwindelnde Höhen wagen, hat das nichts mit Vergnügen zu tun. Sie reinigen und reparieren zum Beispiel die Strommasten oder kümmern sich um die hohen der 1 150 Bäume oder stellen und schmücken die Weihnachtsbäume im Ort.Wasser, das war eine mögliche Bestellung der Besucher, um den Durst an dem sonnigen Frühlingstag zu stillen. Doch konnten sie sich auch über die umfangreichen Arbeiten am Wasser- und Abwassernetz der Gemeinde informieren. Viele Wege müssen die Mitarbeiter des Bauhofs dabei täglich fahren. Wie geschickt sie dabei zu Wege gehen, konnte man sehen, als Wolfgang Schärli sich auf das Segway und durch den Parcours wagte.

Sieben Mitarbeiter hat der Bauhof, zwei arbeiten in der Kläranlage und eineinhalb kümmern sich um die Strom- und Wasserversorgung. Dabei wird auch viel Erde bewegt. Für diesen Teil des Nachmittags interessierten sich vor allem die Kinder. Hingebungsvoll baggerten sie Sandberge von einer Seite auf die andere oder bestaunten die vielen Maschinen und Fahrzeuge.

