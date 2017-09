Steißlingen Täter richtet mit Gewalt Schaden an

Ein bisher nicht bekannter Täter hat den rechten Außenspiegel eines geparkten Skoda abgeschlagen oder abgetreten.

Wie die Polizei gestern mitteilte, geschah der Vorfall bereits zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag und wurde erst nachträglich angezeigt. Demnach war das Auto in Höhe der Remigiusstraße 47 geparkt. Das komplette Spiegelgehäuse sei auf den Boden gefallen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steißlingen zu melden, Telefon: (0 77 38) 9 70 14.