Eigeltingen Steißlinger und Eigeltinger Schulen schultern gemeinsame Jobbörse

Zwei Schulen pflegen eine besondere Kooperation zur Berufsorientierung ihrer Schüler

Steißlingen/Eigeltingen – Den Spruch "Nicht für die Schule lernen wir" hat jeder schon mal gehört. Wofür es sich zu lernen lohnt, konnten Schüler mit ihren Familien nun hautnah erleben. So lässt sich die berufliche Zukunft bestens planen. Die Jobbörse der Schulen aus Steißlingen und Eigeltingen gab Einblicke in viele Berufe, und die Besucher konnten mit Unternehmern und Lehrlingen reden. Diese besondere Berufsorientierung, die die beiden Schulen schon lange miteinander an beiden Schulstandorten abwechselnd bieten, kommt bei Unternehmern wie zukünftigen Azubis gleichermaßen an.

Bei der 14. Jobbörse boten über 20 Betriebe den zukünftigen Schulabgängern Orientierungshilfe. Bertram Gremminger vom Unternehmen RS Technik freute sich über die gut vorbereiteten Schüler, die interessiert Fragen stellten. Für Mark Truckenbrod von LEFO Formenbau ist ein Vorteil der Jobbörse, dass die Jugendlichen meist mit ihren Eltern kommen. So seien ganz andere Gespräche möglich. Viele Fragen konnte auch Monika Seiterle von Nestlé beantworten, denn erstmals war auch das Maggi-Werk Singen vertreten. Innovativ und modern präsentierten sich auch die Bauberufe im BauBus sowie die Metall- und Elektroindustrie in ihrem Info-Mobil.

Steißlingens Rektorin Susanne Eich-Zimmermann begrüßte erstmals mit Eigeltingens neuem Schulleiter Michael Wernersbach die Aussteller und Besucher der Jobbörse. Mitveranstalter sind die Gewerbevereine aus Steißlingen und Orsingen-Nenzingen. Michael Wernersbach lobte: "Toll, wie man hier empfangen wird." Als Geschenk gab es für die Aussteller eine Flasche Apfelsaft aus dem Streuobstprojekt der Schule und Äpfel aus dem Schulfruchtprogramm. Für letzteres sucht die Schule neue Sponsoren. Bertold Hubenschmid, Landwirt auf Maiershöfe bei Steißlingen, warb als Lieferant sowohl für das Schulfruchtprogramm als auch für die heimischen Obstsorten mit verschiedenen Apfel- und Birnensorten.

Bildergalerie im Internet: