Steißlingen Steißlinger Schüler lernen Vorlesen

Kinder und Jugendliche der Gemeinschaftsschule engagieren sich als Lesescouts und lernen, Texte zum Leben zu erwecken. Alle profitieren vom Projekt der Stiftung Lesen.

Die Zunge ist ein wichtiges Werkzeug beim Sprechen. Das merkt man erst, wenn sie mal nicht das macht, was sie machen soll. 14 Schüler der Klassen sechs, sieben und acht haben ihre Zunge am Backenzahn und versuchen, einen Zungenbrecher zu lesen. Was dabei herauskommt, ist ein komisches Kauderwelsch. "Versucht trotzdem, so deutlich wie möglich zu sprechen", ermuntert Evelyn Gangl, Referentin der Stiftung Lesen. Das Training ist erfolgreich, beim zweiten Durchgang lesen die Schüler lauter, klarer und selbstbewusster.

18 Kinder und Jugendliche der Klassen sechs bis acht sind Lesescouts an der Gemeinschaftsschule in Steißlingen. Es ist ihr zweiter Workshop und diesmal geht es speziell ums Vorlesen. Die Schüler sind alle schon als Scouts tätig, sie lesen Grundschülern in der Pause vor und üben gemeinsam mit ihnen das Lesen. Im Workshop lernen sie, die Worte zum Leben zu erwecken. Dass das nicht ganz einfach ist und Überwindung kostet, merkt man bei einer Übung, bei der die Schüler ein Unsinnsgedicht vorlesen und dabei ein Gefühl transportieren müssen. Die anderen müssen raten, welches Gefühl das ist. Langeweile, Begeisterung, Unverständnis, Schüchternheit, das alles kann mit Aussprache und Körperhaltung gezeigt werden. Vorlesen hat nichts mit der Zurückgezogenheit des Lesen zu tun, es ist Interaktion und erfordert ein "aus-sich-Herausgehen", das vielen Leseratten schwer fällt. Evelyn Gangl lockt die Schüler ganz selbstverständlich aus der Reserve, jeder macht mit und hat Spaß.

"Beim Projekt Lesescouts der Stiftung Lesen geht es darum, dass Kinder andere Kinder zum Lesen verführen", erklärt die Sprechwissenschaftlerin und Literaturpädagogin Gangl. Im Workshop lernen die Schüler nicht nur das Vorlesen, sondern auch, wie man Bücher präsentiert. Das Projekt wird an den Schulen auf vielfältige Art und Weise umgesetzt. Es gebe Gruselnächte, Bücherflohmärkte, Lesemarathons oder Buchpräsentationen als Streitgespräche, zählt die Referentin auf. Gerade die Jugendliteratur sei sehr innovativ darin, Bücher mit anderen Medien zu verknüpfen. "Es geht nicht nur ums Lesen, sondern auch darum, sich mit Literatur in verschiedenen Formen auseinanderzusetzen und das Lesen aus der Uncool-Ecke rauszuholen", sagt Gangl.

Lehrerin Sonja Karagiorgos hat die Bewerbung für die Gemeinschaftsschule abgegeben und leitet das Projekt. "Die Schüler unterstützen die Grundschüler beim Lesetraining", erklärt die Lehrerin. Lesen lernen sei mühsam, weil jedes Wort und jeder Satz erarbeitet werden müssten. Dabei gingen oft die Zusammenhänge verloren und damit auch der Spaß am Lesen. Die Lesescouts helfen, diese Hürden zu überwinden und sind Vorbild. Sie haben sich freiwillig für die Aufgabe gemeldet. Für sich selbst lernen sie das selbstbewusste und lebendige Vortragen.

Das Projekt

Seit 2002 engagieren sich Jugendliche für das Projekt "Lesescouts" der Stiftung Lesen, seit dem Schuljahr 2012/2013 auch in Baden-Württemberg. Das Projekt wird von der Manfred Lautenschläger Stiftung finanziert und steht unter der Schirmherrschaft des Kultusministeriums. Beim Projekt werden nicht nur Schüler geschult und Aktionen unterstützt, es gibt auch Geld, um Bücher zu kaufen.