Steißlingen Steißlinger Ratsmitglieder stimmen für Solarpark-Pläne

Sieben Jahre nach der Ablehnung nun die Wende: Fotovoltaik kann kommen aber zuvor doll geklärt werden, ob ein Bürgerbeteiligungsmodell umgesetzt werden kann.

Eine stattliche Anzahl von Zuhörern fand sich zur Gemeinderatssitzung ein. Das freute nicht nur Bürgermeister Artur Ostermaier. Das Interesse der Bürger galt vor allem dem möglichen Solarpark im Gewann Stockwiesen. Vor sieben Jahren lehnten Öffentlichkeit und Gemeinderat noch einen Solarpark an diesem Standort ab. Doch die Stimmung hat sich gewandelt. Auch in Steißlingen steigt die Zahl der Befürworter regenerativer Energien. Die aktuellen Planungen wurden bereits in einer Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt. Nun galt es für den Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zu fassen. Dieser schloss sich der positiven Stimmung unter den Einwohnern bei der Bürgerversammlung an und stellte sich hinter einen möglichen Solarpark.

Allerdings wurde der städtebauliche Vertrag, der ebenfalls auf der Tagesordnung stand, nicht abgeschlossen. Denn für das Projekt interessiert sich nun nicht mehr nur der Grundstückseigentümer und der Planer der Anlage. Die EnBW hat ebenfalls Interesse an einem Solarpark bekundet. Der Energieversorger brachte zudem Bürgerbeteiligung und Speichermöglichkeiten ins Gespräch. Ostermaier strich deutlich heraus, dass die Speicherung zwar noch Zukunftsmusik sei, aber sich interessante Synergieeffekte mit den Gemeindewerken ergeben könnten. Er gab auch bekannt, dass der ursprüngliche Planer einer solchen Idee gegenüber ebenfalls aufgeschlossen sei. Darum müssten noch weitere Gespräche geführt werden, bevor man einen städtebaulichen Vertrag und einen Bebauungsplan beschließen könne.

Wenn die Vergütung für den Strom im normalen Netz nicht gegeben sei, könnte der Strom kostenlos ins Gemeindenetz fließen, erklärte Ostermaier auf Nachfrage aus dem Gremium. Dies sei unter anderem möglich, weil in direkter Nähe beim Klärwerk eine Mittelspannungsstation sei, die das Gemeindenetz speist. Diese Erweiterung sei sinnvoll und in die Zukunft gerichtet. Es werden jetzt Gespräche mit allen Beteiligten geführt, um möglichst schnell den städtebaulichen Vertrag und den Bebauungsplan zu entwickeln. "Wir können nicht entscheiden, wer baut, das kann nur der Eigentümer", betonte Gemeinderat Hugo Maier. Im städtebaulichen Vertrag werde unter anderem die Kostenübernahme geregelt. "Auf die Gemeinde dürfen keine Kosten zukommen", betonte Ostermaier. Diese könnten unter anderem durch die Fortschreibung des Flächennutzungsplans entstehen. Der Bebauungsplan wird nötig, da die Nutzung solarer Strahlungsenergie im Außenbereich auf Freiflächen nicht privilegiert ist.

Negative Stellungnahmen zum Solarpark kommen aus der Landwirtschaft, da wertvolle Ackerflächen verloren gingen. Manfred Lieser (UWG) warf ein, dass bereits jetzt auf den Flächen Energie erzeugt würde und nicht Lebensmittel. Gemeinderat Stefan Maier (FW), selbst Landwirt, gab ihm da teilweise recht: Auf Teilen der 15 Hektar würden Energiepflanzen angebaut.

Geplanter Solarpark

Im Gewann Stockwiesen soll auf 15 Hektar Fläche ein Solarpark entstehen. Das Gelände ist durch seine topographischen Gegebenheiten nicht einsehbar. Eigentümer der bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen ist Freiherr von Stotzingen. Geplant ist eine geständerte Anlage. 27 425 Solarmodulesollen unter der Annahme der Standard-Testbedingungen eine Nennleistung von 7825 Kilowatt erzeugen. So der aktuelle Plan von Christian Lüdtke von WattnerSunAsset, der in einer Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt wurde. Im Gespräch ist nun eine Bürger-Energie-Genossenschaft für den Solarpark. (sch)