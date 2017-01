Steißlingen Steißlingens Bürgermeister Artur Ostermaier tritt nicht mehr an

Nach 40 Amtsjahren Zeit für den Ruhestand. Wahlen enes Nachfolgers sollen im Oktober oder November stattfinden

Bürgermeister Artur Ostermaier gab in der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres bekannt, dass es für die Bürgermeisterwahl in diesem Jahr nicht zur Verfügung steht. Nach vierzig Jahren Amtszeit geht er somit am 15. Januar 2018 in den Ruhestand. Nur ein Bürgermeister in Baden-Württemberg sei länger im Amt gewesen, genau zwei Monate – so lautet Ostermaiers Bilanz. Tengens ehemaligen Rathauschef Helmut Groß wird er nun also nicht mehr überholen.

Er habe den Entschluss, nicht mehr anzutreten, gründlich reifen lassen und mit seiner Familie besprochen. Er sei gerne Bürgermeister. "Es ist erfüllend für mich für andere Menschen da zu sein!" Zudem lobte er im speziellen Steißlingen als von der Bürgerschaft getragene Dorfgemeinschaft. Er habe in Steißlingen immer gestalten können und nicht nur verwalten. Nun freue er sich aber auf den neuen Lebensabschnitt.

Hugo Maier dankte als stellvertretender Bürgermeister im Namen aller Räte für die frühe Bekanntgabe der Entscheidung. "Wir sind jetzt alle gefordert, den richtigen Nachfolger zu finden. Mit der frühzeitigen Erklärung haben sie uns dazu die Chance gegeben", lobte er die Entwicklung Steißlingens vom Bauerndorf zur attraktiven Gemeinde und attraktiven Wirtschaftsstandort: "Sie haben sich immer voll eingebracht."