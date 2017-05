Steißlingen Steißlingener Kirchengemeinde freut sich auf die Pfarrerin

Martina Stockburger wird in der Friedenskirche in ihr Amt eingeführt. Dekanin Regine Klusmann empfiehlt ihr, authentisch zu sein.

Die Gemeinde Steißlingen-Langenstein hat seit Anfang Mai mit Martina Stockburger wieder eine evangelische Pfarrerin. Die Freude und Erleichterung der Gemeinde war bei der feierlichen Amtseinführung in der Friedenskirche zu spüren. Regine Klusmann, Dekanin des Bezirks Überlingen-Stockach, gab der Pfarrerin und ihrer neuen Gemeinde einige Gedanken mit auf den Weg. Stockburger solle ihren Auftrag verspüren, authentisch sein und ihren eigenen Stil finden, sagte Klusmann. Die Gemeinde bat sie: "Lassen Sie ihr den Raum, sich zu entfalten." Die Dekanin freut sich besonders, dass die neue Pfarrerin neben ihrer 75-Prozent-Stelle in Steißlingen sich mit 25 Prozent um christliche Sozialisation, also die Begleitung junger Eltern und Kinder im Bezirk, kümmern kann.

Gisela Bruszt, Vorsitzende der Bezirkssynode, lobte die Gemeinde für ihren Einsatz in den eineinhalb Jahren ohne Pfarrerin. "Die Gemeinde hatte die Vakanz zu meistern, musste alle Lücken füllen und den Betrieb am Laufen halten", sagte sie. Bruszt richtete auch die Grüße von Pfarrer Matthias Sehmsdorf aus Ludwigshafen aus, der in Steißlingen als Vakanzverwalter tätig war.

Martina Stockburger nahm die guten Wünsche dankbar an und wurde herzlich in der Mitte des Pfarrgemeinderats unter Vorsitz von Christian Messner aufgenommen. Sie knüpfte ihre Worte an die Gemeinde an ein Zitat von Oscar Wilde: "Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende." Sie sprach über schmerzliche Erfahrungen im Leben und ging damit auf den unerwarteten Tod ihrer Vorgängerin, Christiane Müller-Fahlbusch, ein, der die Gemeinde in tiefe Trauer gestürzt hatte. Schmerzliche Erfahrungen befähigten den Menschen auch, tiefe Freude zu empfinden. Wer die Schattenseiten des Lebens kenne, wisse die schönen Momente zu schätzen.

Stockburger will ihre neue Aufgabe mit Offenheit, Engagement und Freude angehen. Ihr Mann, Rainer Stockburger, tritt seine Stelle als neuer evangelische Pfarrer von Stockach offiziell am kommenden Sonntag an.