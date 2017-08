Steißlingen Steißlingen feiert den scheidenden Bürgermeister

Artur Ostermaier ist seit 50 Jahren im Verwaltungsdienst tätig. Das wurde mit einer Feierstunde in der Gemeinderatssitzung bedacht.

Die Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung wollen es genau wissen: Wie groß sind die Fußstapfen, die Steißlingens Bürgermeister Artur Ostermaier seinem Nachfolger hinterlässt. Die Bewerbungsfrist für die Neuwahl 22. Oktober läuft bereits und drei Kandidaten haben sich schon beworben. Doch noch regiert Ostermaier – und das mit viel Erfahrung.

In einer Feierstunde wurde der Dorfschultes jetzt für 50-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst geehrt und neben einer Urkunde des Ministerpräsidenten, einem Birnbaum und Blumen für die Gattin, hat er auch ein besonders eindrückliches Erinnerungsstück bekommen: Eine Betonplatte mit seinen Fußabdrücken. "Daran kann der neue Bürgermeister dann nach der Wahl Maß nehmen", kündigte Hauptamtsleiter Roland Schmeh an. Doch zunächst galt es Maß zu nehmen: Ostermaier opferte dafür ein paar ausgelatschte Schuhe. "Die hat uns ihre Frau heimlich übergeben", verrät Schmeh, während der Bürgermeister seine Füße ins Betonbeet drückte.

Dass die Fußstapfen groß sind, wurde in den Lobreden auf den Bürgermeister überdeutlich. Er habe nicht nur die Steißlinger Gemeindeverwaltung von den Zeiten mit mechanischen Schreibmaschinen ins Internetzeitalter geführt, sondern in seiner Amtszeit auch die Steißlinger Schullandschaft verändert, die marode Herrentorkel wiederbelebt und das Mindlestal als Sportzentrum gestaltet. "Sie waren Führungskraft, Trendsetter und Visionär für Steißlingen", so Bürgermeisterstellvertreter Hugo Maier in seiner Lobrede. Und Ostermaier habe Steißlingen wachsen lassen – von einstmals rund 3000 Einwohnern bei Amtsantritt auf inzwischen über 4800. "Das ist ein Plus von 55 Prozent", bilanziert Maier und im Ratssaal applaudieren Ortsparlamentarier und Gemeindemitarbeiter ihrem Rathauschef. Er sei bürgernah, liebenswert und zukunftsorientiert.

Zumindest im Steißlinger Rathaus würden sie am liebsten eine weitere Amtszeit mit dem langjährigen Hausherrn genießen. Noch immer komme er täglich pfeifend ins Rathaus. Ostermaier gab das Lob zurück: Alleine könne man nichts bewirken, lautet seine Erkenntnis. Und doch winkt er ab. Eine neuerliche Kandidatur gebe es nicht. Er habe jetzt fünf Monate Zeit, sich auf das Pensionärsdasein vorzubereiten. Denn ein Hauch Abschied weht bereits in der Luft. Amtsmüde sei er bis zuletzt nicht geworden und er habe es nie bereut, Amtsmann geworden zu sein – auch wenn Förster sein Traumberuf gewesen sei. Aber er habe eben auf den Vater gehört.

Ab dem nächsten Jahr kann er sich neue Ziele stecken. Sowohl privat als auch sportlich. Die Unterstützung dazu wurde ihm in Form eines Gutscheins zugesteckt: Für seine sportliche Zukunft kann er sich im Singener Sportfachgeschäft mit dem Nötigen eindecken.

Die letzte Ehrung als Bürgermeister dürfte die Feierstunde nicht gewesen sein. Die nächste wird ihm am 16. Januar zuteilwerden: Dann ist er exakt 40 Jahre als Bürgermeister von Steißlingen in Amt und Würden. Es dürften dann aber auch die letzten Tage seiner Amtszeit sein.



Zur Person

Im zarten Alter von 17 Jahren beginnt Artur Ostermaier den Dienst in der öffentlichen Verwaltung, studiert an der Hochschule in Stuttgart und kandidiert nach mehreren Stationen als Amtsleiter aus Engen 1977 als Bürgermeister für Steißlingen. Er gewinnt die Wahl und tritt sein Amt am 16. Januar 1978 an. Derzeit absolviert der Vertreter der Freien Wähler seine fünfte Amtszeit, die am 18. Januar 2010 begann. Eine sechste Amtszeit hat der 66-Jährige ausgeschlagen. Zuletzt erhielt er 2009 bei einer Wahlbeteiligung von 48,8 Prozent 97,4 Prozent der Stimmen. (bie)