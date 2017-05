Steißlingen Steißlingen feiert 25-jähriges Bestehen der Partnerschaft mit dem französischen Saint Palais

Dreitägiges Fest mit Gästen vom Atlantik: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung hält Ansprache am Donnerstabend, am Samstag steht ein großer deutsch-französischer Markt von 9-14 Uhr im Zentrum der Steißlinger Aktivitäten.

Die Aktiven des deutsch-französischen Clubs (DFC) sind parat: Morgen früh erwarten sie die Gäste aus der Partnergemeinde Saint-Palais-sur-Mer. Vor 25 Jahren wurde die Jumelage mit Steißlingen begründet. Das soll jetzt gefeiert werden: Am Donnerstagabend mit einem Festakt auf dem St. Palais Platz vor dem Rathaus, einem Festkonzert am Freitagabend in der Remigiuskirche und einem Freundschaftsabend am Samstag ab 19 Uhr in der Seeblickhalle. "Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen Europas", freut sich Steißlingens Bürgermeister Artur Ostermaier bereits auf die Ankunft von 150 Freunden aus Saint-Palais-sur-Mer: "Wir wollen diese Tage nutzen, um die Partnerschaft und auch die persönlichen Freundschaften weiter zu vertiefen."

Für das Jubiläumsjahr haben die Verantwortlichen des DFC ein ganz besonderes Programm zusammengestellt. Nach der Begrüßung am Morgen des Himmelfahrts-Tages an der Seeblickhalle mit Unterstützung des Musikvereins, wird zum Festakt am Abend ab 17 Uhr vor dem Rathaus der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung erwartet. "Als Leiter der deutsch-französischen Parlamentariergruppe wird er die Festrede halten", kündigt DFC-Präsidentin Gabrielle Benzinger an. Anschließend wird die Ausstellung des Kunst- und Kulturkreises Steißlingen unter dem deutsch-französischen Titel "Reflet/Reflektionen" eröffnet. Der gemütliche Ausklang ist an der längsten Tafel von Steißlingen auf der Schulstraße geplant. Das gesellige Beisammensein soll den Tag beenden.

Am Freitag führt ein Ausflug die Freunde erst nach Salem und zur Basilika Birnau, wo der Chor aus Saint-Palais gegen 15 Uhr ein kleines Konzert geben wird. Ein festliches Konzert gibt es am Abend ab 20 Uhr in der Remigiuskirche. Musikverein, Musikschule, Pfadichor, Kirchenchor und Männergesangverein singen Werke bekannter Komponisten – von Pop bis Volkslied und Klassik bis Sakral. Nach dem Konzert lädt die Gemeinde zum Stehempfang vor der Kirche ein.

Den Höhepunkt kündigen die Organisatoren für Samstag an. Morgens um 9 Uhr wird der deutsch-französische Markt eröffnet, der sich quer durch den Ortskern bis zur Kirchstraße erstrecken wird. Um 10.30 Uhr werden die beiden Bürgermeister die Gäste begrüßen.

Am Abend gibt es um 17.30 Uhr ein Klassik-Konzert des Chores aus Saint Palais in der evangelischen Friedenskirche und zum Freundschaftsabend ab 19 Uhr in der Seeblickhalle gibt nach einem dreigängigen Menü Tanz mit der Natascha-Flamisch-Jazzband.

"Wir möchten alle Einwohner unserer Gemeinde ganz herzlich zur Teilnahme an den Veranstaltungen rund um den Partnerschaftsbesuch einladen", betont DFC-Präsidentin Gabrielle Benzinger.

Die längste Festtafel

Für Steißlinger Bürger besteht die Möglichkeit im Rathaus Essensbons für das gemeinsame Festbankett am Donnerstagabend auf der Schulstraße zu erwerben. Dort besteht die Gelegenheit, mit den französischen Gästen und einheimischen Teilnehmern zu feiern.