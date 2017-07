Steißlingen Spielfreude zum Jahresabschluss

In einer letzten Feier zum 40-jährigen Bestehen der Gemeindemusikschule in Steißlingen zeigen Schüler und Lehrer, dass Musizieren Spaß macht

Steißlingen – Die Zuhörer der Matinee der Gemeindemusikschule in der voll besetzten Seeblickhalle ließen sich begeistern. Zum Abschluss des Jahres, in dem die Musikschule ihr 40-jähriges Bestehen feierte, zeigten Schüler und Lehrer in einem gemeinsamen Konzert noch einmal, was sie in diesem Jahr gelernt haben und was sie können.

Gleich drei Mal feierte die Musikschule ihr 40-Jähriges: mit einem Konzert im Frühjahr, mit einem Tag der offenen Tür und einem Straßenfest im Sommer, und nun abschließend mit der Matinee im Herbst. Steißlingenms Bürgermeister Artur Ostermaier dankte allen, die die Musikschule ermöglichen. „Die drei Veranstaltungen haben gezeigt, wie gut die Musikschule in der Gemeinde verankert ist“, sagte er. Er habe die Schülerzahl in den 40 Jahren einmal grob überschlagen und festgestellt, dass mehr als 1000 Schüler die Schule besucht haben. Musikschulleiter Bernhard Diehl schloss sich diesem Dank an. Lehrer, Freundeskreis, die Gemeinde und die Eltern sorgten dafür, dass die Schule erfolgreich arbeiten könne.

Drei Schüler-Lehrer- und drei Lehrerensembles boten ein mitreißendes und fröhliches Konzert und eine Reise durch viele Epochen und Musikstile. Mit dabei im herausragenden Lehrerinnenensemble Regina Hahnke, die mit ihrer Gruppe Capella de la Torre den Echo Klassik 2016 als Ensemble des Jahres gewonnen hat. Musik aus Barock und Renaissance, Tango, Klezmermusik, moderne Stücke für Flöten, die Lehrerjazzband mit Arrangements von Gitarrenlehrer Reinhard Stehle, und zum Abschluss die Blechbläser und Percussionisten unter der Leitung von Peter Mayer und Andreas Blum zauberten den Zuhörern ein Lächeln aufs Gesicht. Als „Rausschmeißer“ betätigten sich die Jungs des Percussionensembles am Ende, indem sie Besen hervorholten und riefen: „Neue Besen kehren besser, und die neuen Besen sind wir!“

Weitere Informationen im Internet: