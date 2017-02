Steißlingen Seeblickhalle wird für etwa 1,1 Millionen Euro saniert

Der Gemeinderat verzichtet bei der Sanierung auf einen von Vereinen gewünschten Anbau an die Küche, der weitere knappe 300 000 Euro gekostet hätte. Im Vordergrund der Sanierung stehen der Brandschutz, die Erweiterung der Toilettenanlage und Ton- und Beleuchtungsanlage

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Steißlingen – Die Seeblickhalle muss dringend saniert werden, eine der wichtigsten Ziele dabei ist es, den Auflagen für den Brandschutz zu entsprechen. Bei einer zurückliegenden Sanierung sei beanstandet worden, dass die abgehängte Hallendecke nicht den Brandschutzbestimmungen entspreche, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. Im Zuge der anstehenden Sanierung hatten sich die Vereine zudem gewünscht, die Küche in der Halle zu erweitern. Eine erste Planung der Gemeindeverwaltung hatte dies auch vorgesehen.

Aus dem Küchenanbau wird nun doch nichts: Auf Empfehlung des Ausschusses entschieden sich die Gemeinderäte mehrheitlich gegen den Hallenanbau. Hauptgrund für den Verzicht sind die Kosten. "Der Anbau für die erweiterte Küche hätte etwa 350 000 Euro gekostet, das ist übertrieben", erläutert Thomas Schönenberger, Fachbereichsleiter Bau, Technik, Umwelt auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Zur Erfüllung der Brandschutzauflagen ist nun geplant, eine geschlossene Decke einzuziehen, die auch bei der Lichtgestaltung alle Möglichkeiten zulässt. Zudem empfiehlt das Statikbüro, das Stahltragwerk mit einem Brandschutzlack zu überziehen. Eine weitere Änderung sieht vor, dass der mittlere Eingang an der Westfassade und der Sportlereingang als Notausgänge ausgebaut werden. Durch den Verzicht auf den Anbau hatte das Architekturbüro die Pläne noch einmal überarbeiten müssen, Architekt Oliver Graf erläuterte den Gemeinderäten die Details der neuen Planung. Ein wichtiger Aspekt ist die Umgestaltung der sanitären Anlagen, so wird beispielsweise ein Behinderten-WC in die Halle integriert, die Herren-Toilette wird leicht vergrößert.

Die Brandschutzmaßnahmen seien Pflichtaufgaben, erläuterte Bürgermeister Artur Ostermaier in der Sitzung. Verzichte man auf sie, laufe man Gefahr, dass die Behörden die Halle schließen ließen. "Durch das Weglassen des Anbaus sparen wir aber etwa 280 000 Euro."

Über den Brandschutz hinaus werden in der Halle die Lautsprecher- und Beleuchtungsanlagen erneuert. Von Laien könnten die sensiblen Anlagen dadurch nicht mehr ohne Weiteres bedient werden, erläuterte Ostermaier. Eine Professionalisierung der Veranstaltungstechnik sei aber auch jetzt schon vielerorts üblich.

Nutzung und Sanierung

Die Halle wird von den örtlichen Vereinen für Fastnachts- und Sportveranstaltungen sowie vom Musikverein für Konzerte genutzt. Bei der anstehenden Sanierung geht es um den Brandschutz, so muss dafür gesorgt werden, dass die Halle schnell geräumt werden kann. Ein Behinderten-WC wird eingerichtet, die Beleuchtungsanlage erneuert. Die genauen Kosten werden vom Architekturbüro noch errechnet.