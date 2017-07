Steißlingen SÜDKURIER-Wanderung rund um den Kirnberg

Der SÜDKURIER bewegt: 35 Wanderer besteigen den Kirnberg bei Steißlingen und sehen, wo die geplanten Windkraftanlagen stehen sollen

Dieser Sommer ist nichts für schwache Nerven. Vor einer Stunde hat es noch geregnet, doch pünktlich zum Start der ersten SÜDKURIER-Wanderung um 17 Uhr beim Uhu-Gut Binder in Schoren macht der Himmel auf. „Vorher dachte ich noch, soll ich oder soll ich nicht. Aber wenn ich nicht gegangen wäre, hätte ich mich geärgert“, sagt Marianne Gdyuia aus Binningen und bringt auf den Punkt, was viele denken. Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung.

Die SÜDKURIER-Wanderer sind nicht so leicht zu schrecken. Zur ersten, rund zweistündigen Abendwanderung in diesem Sommer, die mit dem Schwarzwaldverein veranstaltet wird, kommen 35 Teilnehmer. „Ich bin bei jeder Wanderung dabei, das ist mir heilig“, sagt Hans Martens. Marianne Gdyuia ist Mitglied des Schwarzwaldvereins Engen und findet es toll, immer neue Ecken ihrer Heimat zu entdecken. Die Wanderung geht von Schoren aus über den Hof Wachenhausen Richtung Kirnberg, wo die Wanderer sehen können, wo die geplanten Windräder stehen sollen. Den ersten kurzen Stopp macht Wanderführer Hans-Jörg Baumann vom Singener Schwarzwaldverein auf der Höhe des Hofes. „Schaut Euch mal um, hier hat man einen Blick über Steißlingen und auf den Hohentwiel, wer kennt ihn schon von dieser Seite“, sagt Baumann. Und wirklich, die Wanderung bietet so manch‘ ungewohnten Ausblick und sie ist, wie gewohnt, perfekt vom Wanderführer vorbereitet. Hans-Jörg Baumann geht die Strecke vorher ab, prüft, ob sie zeitlich passt und sagt gleich zu Beginn, wie sich die Teilnehmer im Straßenverkehr verhalten sollen. Zweimal überquert die Wandergruppe im Pulk die Landesstraße.

Interessant wird dann der Aufstieg zum 632 Meter hohen Kirnberg. Es geht denn Berg hinauf bis zum Beginn des Walderlebnispfades, doch dann wartet der eigentliche Aufstieg auf die Teilnehmer: die Himmelsleiter. 112 Stufen sind es und es wird auf einmal still in der munteren Wandergruppe. „Langsam und stetig laufen, immer mal wieder Pause machen“, rät Baumann. Der Wald dampft und die Mücken haben ihre Freude. Oben angekommen, macht der Wanderführer auf einer kleinen Lichtung Halt. „Etwa hier soll eine der geplanten Windkraftanlagen gebaut werden“, sagt Baumann. Er zeige denn Platz, damit die Wanderer eine Vorstellung von den Örtlichkeiten bekommen. Persönlich betrachte er die Anlagen als Beitrag der Region zur Energiewende, doch jeder solle sich seine eigene Meinung bilden. Die haben die meisten, wie sich in einer kurzen Diskussion zeigt. Es geht um den Eingriff in die Natur und um die Überproduktion von Windkraftstrom im Norden, wie einige Teilnehmer deutlich machen. Andere sehen die Anlagen als notwendig an, um vom Atomstrom wegzukommen. Jeder bekommt einen Eindruck vom geplanten Standort und den Abständen zu den Gemeinden Orsingen und Steißlingen.

Zurück geht es nicht mehr ganz so steil den Berg runter, ein Stück Richtung Steißlingen, dann über die Landesstraße zurück nach Schoren. Die Wanderer kehren ins gemütliche Stüble des Uhu-Gutes Binder ein, und bei einem leckeren Vesper herrscht Vorfreude auf die nächste Wanderung.

Die nächsten Wanderungen

.Mit dem Schwarzwaldverein Gottmadingen führt die zweite Wanderung am Freitag, 12. August, ab 17 Uhr ins geplante Kiesabbaugebiet Dellenhau. Los geht es beim Parkplatz am DAK-Gebäude direkt am Ortseingang von Gottmadingen. Im Restaurant Esszimmer im DAK-Bau ist die Einkehr geplant. .Der Schwarzwaldverein Rielasingen-Worblingen führt die SÜDKURIER-Wanderer am Freitag, 19. August, ab 17 Uhr durchs Riesen-Areal ums Rosenegg. Treffpunkt ist der Parkplatz bei der ehemaligen Rosenegghalle an der Gottmadinger Straße, Einkehr im Berggasthof Rosenegg. .Mit dem Schwarzwaldverein Tengen geht es am Freitag, 26. August, rund um Blumenfeld – und auch hier werden Energiefragen tangiert. Die Wanderung führt an der Bioenergieanlage vorbei. Start ist der Parkplatz auf dem Tengener Festplatz unterhalb des Rathauses. Einkehr ist im Hotel Bibermühle geplant. .Die letzte Wanderung mit dem Schwarzwaldverein Engen führt am Freitag, 2. September, auf den Pfaden des neuen Premiumwanderwegs Gaissbock auf den Dornsberg. Startpunkt ist der Parkplatz bei der Landesjagdschule, Einkehr im Gasthaus Dornsberg. Anmeldung einfach per E-Mail:singen.redaktion@suedkurier.de

