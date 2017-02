Steißlingen Rocker lehren Kinder das Fürchten

Minimotorradgäng erobert das Steißlinger Rathaus. Da bringen sich die Kinder des Gemeinderats besser in Sicherheit.

"Etz mol langsam" heißt das Motto der Steißlinger Fasnacht und es wurde von den Narren fantasievoll und farbenfroh umgesetzt. Das sommerliche Wetter mit 19 Grad sorgte dafür, dass man gern und lange draußen verweilte. Schildkröten, Schnecken mit Schneckekarre, Hippies und ein paar, die wohl gerade aus dem Bett gekrochen sind, gab es da zu bewundern oder Schweine, die nicht turbo-gemästet werden wollten. Manche Verkleidungen nahmen Bezug auf Tempo 30 in der ganzen Gemeinde. Politessen sorgten für Recht und Ordnung, eine besonders langsame Truppe hatte sich "30 isch viel zu schnell, 1 Stundenkilometer generell" auf die Fahnen geschrieben.

Die Storchenzunft pfeift allerdings auf "etz mol langsam". Deren Mitglieder traten als Rocker auf, um Steißlingen und seine 30er-Zonen aufzumischen. Das gefällt den gut behüteten Kindergarten- und Schulkindern des Gemeinderats um Bürgermeister Artur Ostermaier gar nicht. Sie wollen sicher zu Schule kommen und finden die 30er-Zone toll. Außerdem hätten sich die Steißlinger doch jetzt schon an Tempo 30 gewöhnt. Doch da hatten sie ihre Rechnung ohne die Rocker gemacht. Dem Anführer der Rocker und Zunftmeister Markus Löffel auf seinem Minimotorrad war die Langestraße bisher seine Route 66 und jetzt herrsche dort rechts vor links. Ostermaier wollte den Rathausschlüssel nur ungern aus der Hand geben, obwohl er als Kind auch lieber Fasnacht macht. Er ließ das Narrenvolk abstimmen, ob er den Schlüssel rausrücken sollte und machte eine knappe Mehrheit aus: "Aber lasst mir meine Angestelltinnen in Ruhe."



Der Leader von der Gäng lud ins Torkel-Clubhaus ein. Die Machtübernahme wurde von Marcus Welsch für einen Film über Steißlingen dokumentiert. Für Stimmung sorgten den ganzen Morgen in den Kindergärten und der Schule die (lahmen) Enten des Musikvereins und die Guggenglöpfer.