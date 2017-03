Steißlingen Neue Pfarrerin freut sich auf die neue Aufgabe in Steißlingen

Martina Stockburger übernimmt Pfarrstelle in Steißlingen. Seelsorge-Position der evangelischen Gemeinde war eineinhalb Jahre lang vakant.

Martina Stockburger ist es gewohnt, ihrer Umgebung positiv gegenüber zu treten. Das merkt man schnell, wenn man mit ihr spricht. Entsprechend aufgeschlossen tritt sie ihrer neuen Aufgabe gegenüber: Ab 1. Mai wird sie die evangelische Pfarrstelle in Steißlingen übernehmen.

Steißlingen hat harte Zeiten hinter sich, was die seelsorgerische Betreuung anbelangt. Seit Oktober 2015, nach dem Tod von Stockburgers Vorgängerin Christiane Müller-Fahlbusch, ist die Pfarrstelle vakant. Die Kirchengemeinde war mehr oder weniger sich selbst überlassen und übernahm viele organisatorische Aufgaben. Es habe zeitweise, bis Mai 2016, eine Vakanzvertreterin gegeben, berichtet Christian Messner, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Als Vakanzverwalter war Matthias Sehmsdorf aus Ludwigshafen eingesetzt. Messner hat die Zeit als arbeitsreich und auch ein wenig holprig in Erinnerung: "Seit Mai 2016 mussten wir jeweils einen Pfarrer für die Gottesdienste organisieren, das war manchmal mühsam." Der Pfarrsekretärin Inga Metz sei die Organisation weitgehend in Eigenregie gelungen. "Es wurde aber zusehends schwieriger. Von 13 Pfarreien im Bezirk Überlingen-Stockach waren sechs vakant." Allerdings weckte dies auch kreative Kräfte in der Gemeinde. Manche Gottesdienste, beispielsweise an Weihnachten, hätten Gemeindegruppen selbst gestaltet.

Auch Martina Stockburger hat den Eindruck gewonnen, dass die Steißlinger Kirchengemeinde sehr lebendig sei. "Ich hoffe sehr, dass das erhalten bleibt, wenn ich da bin". Sie freue sich sehr auf die Tätigkeit in Steißlingen. Stockburger bringt viel Erfahrung mit. Derzeit hat sie eine Pfarrstelle in Lauchringen inne, ihr Mann, der ebenfalls Pfarrer ist, ist in Waldshut-Tiengen tätig. Die beiden Söhne sind inzwischen erwachsen und studieren, das Ehepaar hatte noch einmal Lust auf einen beruflichen Wechsel. Vom Oberkirchenrat sei sie auf die vakante Stelle in Steißlingen angesprochen worden. Ihr Mann Rainer Stockburger wird die Pfarrstelle in Stockach übernehmen, wo die Familie auch wohnen wird.

Steißlingen selbst war der 54-Jährigen sofort sympathisch. "Hier kann man schön leben", dachte sie, als sie das erste Mal durch den Ort ging. An der Stelle reizt sie auch ihre Zusatzaufgabe: sie werde für die religiöse Sozialisation von Kleinkindern zuständig sein. Die Arbeit mit Kindern mache ihr auch in Lauchringen besonders Spaß.

Was braucht die Kirche in unserer Zeit? "Kirche, das sind ja wir alle", sagt sie und ergänzt nachdenklich: "Wenn die Menschen mehr nach Gott fragen würden, wäre vieles leichter". Für sie sei Kirche ein Ort, an dem man Gleichgesinnte trifft, die sich auf das Gute hin orientieren. Interesse an Gott könne man auch in seinem Alltag zeigen, das lasse sich nicht am regelmäßigen Kirchenbesuch ablesen. "Vielleicht muss auch die Kirche dazulernen über neue Formen der Religiosität."

Zur Person

Martina Stockburger wurde in Mosbach geboren, ist aber in Karlsruhe aufgewachsen, wo sie auch Abitur machte. Sie studierte in Heidelberg und Hamburg Theologie, das Vikariat verbrachte sie in Freiburg, Lahr und Triberg. Die Pfarrstelle in Lauchringen hatte sie elf Jahre inne, davor war sie in Denzingen eingesetzt. Die 54-Jährige ist verheiratet und hat zwei Söhne. Ihr Mann Rainer wird die Pfarrstelle in Stockach übernehmen, die beiden arbeiten auch gerne zusammen, "wo es eben geht". Am Sonntag stellt sie sich im Gottesdienst um 9.30 Uhr in Steißlingen vor.