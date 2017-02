Steißlingen Musikverein Steißlingen ist Aushängeschild der Gemeinde

Bürgermeister Ostermaier ist stolz auf den Musikverein. Trotz neuer Uniformen verzeichnet der Verein positive Finanzen. Es sollen noch mehr Kinder Spaß an Blasmusik finden.

„Der Musikverein Steißlingen spielt in der oberen Liga und ist ein Aushängeschild erster Güte für die Gemeinde“, sagte Bürgermeister Artur Ostermaier bei der Hauptversammlung. „Mit seinen Abteilungen Jugendorchester, Blue Monday Bigband, Flotte Spätlese und dem aktiven Orchester selbst, sei der Musikverein ein großer und bedeutender Verein, der das Leben in der Gemeinde mitgestalte aber auch den Menschen über die Gemeindegrenzen hinaus viel Freude bereite“, fuhr der Bürgermeister fort. Er sprach aber auch die veränderten Rahmenbedingungen an, mit denen die Gemeindemusikschule und der Musikverein im Nachwuchsbereich zu kämpfen haben. Man sei aber auf einem guten Weg, um hierfür Lösungen zu finden. Zum Ende seiner Ausführungen dankte Ostermaier dem Musikverein und seinem Vorstand und wünschte viel Erfolg für die kommenden Aufgaben.

Dass der Musikverein ein angesehener Verein ist, bewies der gute Besuch der Versammlung. Neben dem Bürgermeister konnte Harald Fürst viele Vertreter der örtlichen Vereine, zahlreiche Ehrenmitglieder und Freunde begrüßen. Schriftführer Jürgen Breinlinger führte noch einmal durch das Vereinsjahr 2016, mit seinen vielen Aktivitäten und Veranstaltungen. Die Kassenbilanz, von Kassiererin Simone Jaiter vorgetragen, ließ nichts zu wünschen übrig. Trotz der Neuuniformierung im vergangenen Jahr, steht der Verein finanziell immer noch sehr gut da, heißt es in der Pressemitteilung.

„Ich darf mich einmal mehr bei allen Musikerinnen und Musikern, allen Abteilungen und der Vorstandschaft für ihr Mitwirken im und für den Verein bedanken. Ohne euch würden wir das alles nicht so hinbekommen“, waren die Eingangsworte des Vorsitzenden Harald Fürst. Er streifte in seiner Rückschau nochmals einzelne Veranstaltungen und konnte hierbei auf ein geschäftiges Vereinsjahr zurückblicken. Besonders die Neuuniformierung, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurde lag ihm am Herzen. Mit Stolz konnte die neue Uniform am Frühjahrskonzert der Öffentlichkeit präsentiert werden. Diese Investition sei nur durch die großzügige finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Steißlingen und die Sparkassenstiftung Hegau Bodensee möglich gewesen.

Die Anstrengungen, weiter nach Nachwuchs für den Verein zu schauen, war ein weiteres Thema. Trotz der vielen Jungmusikerleistungsabzeichen, die im Rahmen der Versammlung überreicht werden konnten, seien diese Bemühungen im Moment etwas ins Stocken geraten. Der Musikverein sei aber weiterhin bereit seine Kräfte, zusammen mit anderen Institutionen, einzubringen um Kindern den Geschmack an der Musik und das Erlernen eines Blasmusikinstrumentes näher zu bringen.

Dirigent Michael Forster streifte nochmals die musikalischen Höhepunkte des vergangenen Jahres. Insbesondere das Frühjahrskonzert, unter dem Motto „very british“, wäre sehr gut umgesetzt worden. Aber auch das Doppelkonzert im Herbst, zusammen mit der Blue Monday Bigband, wurde von ihm lobend erwähnt. Kritische Worte fand er zu den Bereichen Probenbesuch und Konzertvorbereitung. Hierzu hatte der Vorstand einen Fragebogen ausgearbeitet und an die Musiker verteilt, um ein Bild zu Themen wie Motivation, Konzertvorbereitung und Probenbesuch zu bekommen. Der Fragebogen sei mittlerweile ausgewertet und das Ergebnis sei sehr interessant und biete genügend Stoff, um zusammen mit den Musikern in die Diskussion zu gehen. Als Ausblick auf das laufende Jahr konnte er bereits auf das Frühjahrskonzert, das am 6. Mai unter dem Motto „Von der Operette zum Musical“ stattfinden wird, hinweisen. Am 26. Mai findet dann im Rahmen des 25-jährigen Partnerschaftstreffens mit der französischen Partnergemeinde Saint Palais-sur-Mer ein Kirchenkonzert statt. Mit dabei werden auch die Musikschule, der Kirchenchor, der Männergesangverein und der Pfadi-Chor sein.

Bei den Wahlen wurde der 2. Vorsitzende Gerhard Kornmayer wiedergewählt, ebenso die aktive Beisitzerin Nicole Weiss und der passive Beisitzer Stefan Kuppel. Tanja Stengele übernahm das Amt des Schriftführers, da sich Jürgen Breinlinger nicht mehr zur Wahl stellte. Neu in den Vorstand wurden Matthias Wöhrle sowie Franziska Zimmermann gewählt.

Musikverein Steißlingen

Gegründet 1856 umfasst der Musikverein mit der Altersabteilung der "Flotten Spätlese", der "Blue Monday Bigband", der "U21" und den Jungmusikern im "Jugendblasorchester" circa 100 musizierende Mitglieder

Der neue Vorstand: 1. Vorsitzender Harald Fürst; 2. Vorsitzender Gerhard Kornmayer; Schriftführerin Tanja Stengele; Kassiererin Simone Jaiter; Dirigent Michael Forster; aktive Beisitzer Nicole Weiss, Luigi Giannini, Matthias Wöhrle, Franziska Zimmermann; passive Beisitzer Rolf Renz, Daniel Knack, Stefan Kuppel

Weitere Informationen unter: www.mv-steisslingen.de