Steißlingen Musikverein Steißlingen gibt einen Abend zwischen Oper und Musical

Der Musikverein Steißlingen macht sein Frühjahrskonzert zur Hommage an das musikalische Erzählen einer Geschichte: Es geht um Opern, Operetten und Musicals.

Die große, eng bestuhlte Seeblickhalle war bis auf nur wenige Plätze voll besetzt. "Wir machen eine Reise von der Oper über die Operette bis hin zum Musical", erklärte der Sprecher des Musikvereins, Rolf Renz, zu Beginn des Frühjahrskonzerts. Die drei Genres sind sich vom Grundprinzip her recht ähnlich: Eine Geschichte wird musikalisch dargestellt. Dennoch gibt es Unterschiede, zum Beispiel in der Ausbildung der Darsteller sowie in der Verwendung von Technik. "Nach dem Konzert kennen Sie sich bestens aus", versprach Rolf Renz mit einem Augenzwinkern. Das Jugendorchester unter der Leitung von Florian Fritschi machte den Anfang mit Stücken aus "Cats", dem "Phantom der Oper" und "Mary Poppins". Die Jugendlichen ernteten viel Applaus für ihre tolle Leistung.

Der Musikverein mit Dirigent Michael Forster stieg direkt mit der Overtüre zur Oper "Wilhelm Tell" ein. In Stücken aus "Die Fledermaus" beeindruckte Kornelia Scherer-Chrobog als Solistin mit ihrer gewaltigen Stimme. Auch Stücke aus Musicals wie "Elisabeth", "Der Zauberer von Oz" und "Hinterm Horizont" von Udo Lindenberg, mit Stefanie Knobelspies und Elias Graf in den Rollen von Jessy und Udo, wurden eindrucksvoll dargeboten. Ein ständiger Wechsel zwischen dramatisch-kraftvollen, mitreißenden sowie fröhlichen Stücken, bei denen kräftig geklatscht wurde, beherrschte den Abend. Die Zugabe, "I will follow him" aus "Sisteract", wurde noch kurzfristig vorbereitet. Als Michael Forster die Idee kam, wusste er noch nicht, dass dieses Stück im Musical, das erst nach dem Film entstanden ist, gar nicht vorkommt. "Tun wir einfach so, als sei es Teil des Musicals", scherzte er. Das Publikum honorierte diese Idee mit viel Applaus.

Im Verlauf des Abends ehrte der Musikverein zwei seiner Mitglieder. Irmgard Kornmayer erhielt dabei die silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft und Alex Breinlinger, der eine aktive Mitgliedschaft von beträchtlichen 60 Jahren zu verzeichnen hat, erhielt die goldene und diamantene Ehrennadel.