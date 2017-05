Steißlingen Motorradunfall auf B 33: 21-Jähriger rutscht 200 Meter über die Fahrbahn

Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, beim Einfädeln in den Verkehr auf der B 33 Richtung Konstanz, bei der Anschlussstelle Steißlingen, das Auto eines 60-Jährigen übersehen und einen Unfall verursacht.

Nach dem Aufprall sei der junge Mann gestürzt und über 200 Meter weit auf der Straße gerutscht, bevor er am Fahrbahnrand zum Stillstand kam, berichtet die Polizei. Dabei hatte er Glück im Unglück und erlitt außer zahlreichen Schnittwunden keine gravierenderen Verletzungen. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 8000 Euro, am Auto in Höhe von etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, so die Beamten. Nach dem Unfall musste der linke Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter (0 77 33) 99 60 0 zu melden.