Steißlingen Mors will Generationswechsel einleiten

26-jähriger Engener Kämmerer kandidiert für Steißlinger Bürgermeisteramt

Finanzen kann er in seinen jungen Jahren. Der Engener Gemeinderat ist jedenfalls einhellig voll des Lobes über den 26-jährigen Kämmerer ihrer Stadt, wenn er ihnen Haushaltspläne oder die Jahresrechnung vorlegt. Noch bevor Benjamin Mors sein Studium in der Verwaltungshochschule Kehl beendet hatte, musste er bei der Stadt Engen eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Dort begann er als 22-Jähriger seine Tätigkeit als stellvertretender Rechnungsamtsleiter. Nach einer Schwangerschaft von Kämmerin Katja Muscheler musste er aber schnell in die Bresche springen und den anstehenden Haushaltsplan vorbereiten. Der Sauldorfer, längst als Kämmerer in Engen etabliert, hat noch höhere Ziele: Er strebt die Nachfolge des 40 Jahre lang tätigen Steißlinger Bürgermeisters Artur Ostermaier an, der in den den Ruhestand geht. „Ich möchte gerne über den Tellerrand hinaus sehen. Auch bei meiner Tätigkeit als Rechnungsamtsleiter interessieren mich nicht nur die reinen Finanzzahlen und dass die wie in Engen über die ganzen Jahre hinweg gut sind. Ich verfolge auch, was mit den Einnahmen und Ausgaben geschieht und freue mich, wenn sich daraus erfolgreich Projekte entwickeln“, erklärt Benjamin Mors.

„In Steißlingen gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Gemeinde verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und finanzielle Lage. Meine Vorlieben sind der Umgang mit Menschen und zu organisieren. Als Bürgermeister gibt es dazu reichlich Gelegenheit“, so Mors. Er strebe ähnlich wie in Tengen nach dem Rückzug von Helmut Groß und seinem damals 25-jährigen Nachfolger Marian Schreier einen Generationswechsel in Steißlingen an. Es gebe interessante Parallelen. Ostermaier sei mit 26 Jahren zum Steißlinger Bürgermeister gewählt und zuvor in städtischer Führungsposition in Engen gewesen, dies als Leiter des Hauptamtes. „Mein Interesse galt bereits während des Besuchs des Gymnasiums in Meßkirch und der Verwaltungshochschule politischen Themen, mit denen ich mich bei Referaten beschäftigte“, schildert Mors. Schon sein Opa und Uropa seien vor der Gemeindereform im Sauldorfer Ortsteil Bichtlingen Bürgermeister gewesen. Damals als Freierabend-Beschäftigung. Dort wohne er noch selbst, sagt Mors.

Er sei in keiner Partei und trete auch als unabhängiger Kandidat an, betont Mors. „Noch vor den Sommerferien möchte ich ein Gespräch mit den Bürgern von Steißlingen suchen, damit sie mit erst mal kennenlernen. Ab Mitte September werde ich dann Vollgas geben“, betont er. In Steißlingen sieht Mors ähnlich beste finanzielle Voraussetzungen wie bei der Stadt Engen, die bei Schuldenfreiheit über knapp 15 Millionen Euro Rücklagen verfügt. Steißlingen habe etwa die Hälfte davon, sei mit rund 4700 Einwohner aber auch nur halb so groß. Mors will bei einer Nachfolge von Artur Ostermaier zukunftsorientiert agieren. Er umreißt einige Themen, die er in Steißlingen angehen will: Die digitale Vernetzung soll ausgebaut werden, auch seitens Anwender, wie der Gemeinde. Dienstleistungen, wie das Erstellen von Pässen, sollen auch ohne Gang auf die Verwaltung möglich sein. Steißlingen dürfe in dieser Hinsicht nicht abgehängt werden. „Wichtig ist mir auch die Nahversorgung. Sollte die vor Ort nicht ausreichend möglich sein, muss der Öffentliche Personen Nahverkehr verbessert werden“, so Mors. Es gelte aber, ein Gutachten zur Nahversorgung abzuwarten. Mors will das Ehrenamt, wie in den vielen Vereinen, stärken. Sie sollen offensiv von der Gemeinde Hilfestellung bei wichtigen bürokratischen und rechtlichen Fragen erhalten.