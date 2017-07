Steißlingen Konflikt unter Autofahrern

Nach einem gefährlichen Überholvorgang steht Aussage gegen Aussage. Ein Fahrer wurde rabiat. Jetzt werden Zeugen gesucht

Völlig unterschiedlich sind laut Polizeibericht die Angaben von zwei Verkehrsteilnehmern zu einem Vorfall, der sich am Freitagmittag gegen 13 Uhr an der Einmündung der L 223/K 6119 und im weiteren Verlauf in der Ortsdurchfahrt von Steißlingen ereignet hat. Nach den bisherigen Feststellungen ist ein Skodafahrer von der K 6119 nach rechts auf die L 223 in Richtung Steißlingen abgebogen. Der Fahrer eines vermutlich mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Orsingen herannahenden Sprinters wechselte, um den Skoda vermutlich noch vor einem Verkehrsteiler überholen zu können, auf die Gegenfahrbahn. Aufgrund eines vorausfahrenden Traktors musste der Sprinterfahrer sein Vorhaben jedoch abbrechen und soll sich nach den Schilderungen des Skodafahrers direkt vor sein Fahrzeug "gedrückt" haben. Anschließend soll der Sprinterfahrer angehalten haben, ausgestiegen sein und den Skodafahrer durch das geöffnete Fenster am Hals gepackt und dabei beleidigt haben.

In der Ortsdurchfahrt von Steißlingen kam es nochmals zu einem Disput zwischen den Beteiligten, bei dem ein Zeuge schlichtend eingegriffen hat. Der Sprinterfahrer gab an, dass ihm der Skodafahrer die Vorfahrt genommen und ihn anschließend nicht wieder nach rechts habe einscheren lassen. Zur Klärung des Sachverhalts werden mögliche Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Steißlingen, Telefon (0 77 38)97 014, zu melden.