Steißlingen Kleine Seegfrörne in Steißlingen

Ein Wochenende voller Schlittschuhspaß erlebten die Besucher des Steißlinger Sees am vergangenen Wochenende

Viele nutzten die Gelegenheit, übers Eis zu gehen – oder zu schlittern. Dazu gab`s Bratwürste am Ufer. Denn die gerade zu Ende gegangene Frostperiode hat die Wasseroberfläche komplett zugefroren. Sonnenschein tat am Sonntag ein Übriges zum eiskalten Vergnügen. Leserreporter Matthias Streit hat seine Kameradrohne zu einem Besuch am See mitgenommen und dabei imposante Aufnahme aus einiger Höhe gemacht. Auf dem Bild sind die Lieblingswege der Schlittschuhläufer und Spaziergänger vor der Kulisse Steißlingens mit dem Kirchturm am linken oberen Bildrand deutlich zu erkennen. Inzwischen ist jedoch Tauwetter angesagt.