Steißlingen Jugendliche zerstören Skulptur

Zwei Jugendliche sollen auf einem Grundstück in der Schloßstraße eine selbstgebaute Skulptur zerstört haben.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hätten die Unbekannten dabei die Holzlatten des Kunstwerks, die in Betonklötzen steckten, abgebrochen. Als eine Bewohnerin die Jugendlichen angesprochen hätte, seien sie davongerannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach den Jugendlichen, die 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein sollen. Einer habe eine blaue Schildmütze und einen Rucksack getragen. Hinweise an den Polizeiposten Steißlingen, Telefon: (0 77 38) 9 70 14.