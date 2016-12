Steißlingen In Steißlingen rollen Bagger

Jahresrückblick: Steißlingen schmiedet Pläne für mehr Kinderbetreuung, tüftelt an der innerörtlichen Entwicklung und entschleunigt den Autoverkehr.

Verkehrskonzept, innerörtliche Entwicklung und die Diskussion um den geplanten Windpark Kirnberg – dies sind nur einige der Themen, die im zu ende gehenden Jahr die Steißlinger umgetrieben haben. Die wohl offensichtlichste Entwicklung brachte das Verkehrskonzept. So wurde Steißlingen jenseits von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen konsequent entschleunigt – auf Tempo 30. Für die anderen Straßen gibt es Anträge auf Tempo 40. Ebenso wurde das Parkraumkonzept überarbeitet. Die Parkplätze wurden neu markiert und erstmals eine erlaubte Parkdauer beschlossen. Damit soll Dauerparken im Ortskern verhindert werden. Weitere Maßnahmen sind kurz- und langfristig geplant. So soll durch eine intelligente Ampelschaltung der Verkehrsfluss auf die Landesstrasse 223 verbessert werden. Das ambitionierteste Projekt ist die Schaffung einen neuen Autobahnanschlusses, um den Durchgangsverkehr aus der Gemeinde zu bekommen.

Zusammen mit einem weiteren Planungsbüro wurde auch die innerörtliche Entwicklung angegangen. Dabei ist innerörtliche Verdichtung durch freie Flächen und Sanierung von Leerständen ein wichtiger Faktor, um weiteren Flächenverbrauch zu verringern. Beispiele hierfür sind das gerade entstehende Wohnareal Krone und der druckfrische Bebauungsplan Friedhofstraße. Das letzte Baugebiet "Beurener Straße" mit zehn Bauplätzen für Doppel- und Einfamilienhäuser ist vollständig vermarktet. Steißlingen verfügt derzeit über keine Bauplätze, ist aber bemüht, das Gebiet "Tal" in der nördlichen Bebauung von Steißlingen zu erschließen. "Es steht aber das gesamte Verfahren zur Bebaubarkeit dieses Gebiets mit Bauleitplanung und Erschließung noch aus. Vor Mitte 2018 wird keine Bauplatzvergabe möglich sein", erklärte Bürgermeister Artur Ostermaier bei der Bürgerversammlung.

Ein weiteres Großprojekt ist der Bau des kommunalen Krippenhauses. Um weiterhin für Familien attraktiv zu bleiben und den bestehenden Bedarf an Kleinkindbetreuung auch für Kinder unter drei Jahren abdecken zu können, hat die Gemeinde ein neues Gebäude gebaut. Der Bezug wird sich noch bis ins Frühjahr 2017 ziehen. Die Gemeinde wird sich 2017 auch für den Ausbau der Kinderbetreuung im katholischen Kindergarten einsetzen.

Die Flüchtlinge wurden in Steißlingen dezentral untergebracht. Die Kommune hat Gebäude saniert und auch gemietet. Die ehrenamtlich stark engagierten Steißlinger gründeten einen Helferkreis, der sich über die Unterbringung für die Integration einsetzte.

Steißlingen wird von manchen in der Nachbarschaft auch Kieslingen genannt. Noch sind die Kiesabbaugebiete rund um Steißlingen nicht erschöpft. Geplant war, den Kiesabbau an aktuelle Gebiete anschließen zu lassen. Doch der private Grundstückseigentümer kann noch nicht verkaufen. So wird das nächste Abbaugebiet von rund 2,6 Hektar im Anschluss an das Gewerbegebiet "Vor Eichen" von der Firma Schray geplant. Das Vorhaben traf auf überwiegend positives Interesse der Bevölkerung bei der Bürgerversammlung.

Bürgermeister Artur Ostermaier betonte bei der Bürgerversammlung, dass die Gemeinde vor allem dank des Kiesabbaus auch in die Zukunft investieren könne. Dazu gehören für ihn Gemeinschaftsschule und Kitas. So wird im kommenden Jahr das Krippenhaus des kommunalen Kindergartens Storchennest bezogen werden. Um den Eltern eine Wahlmöglichkeit bieten zu können, wird eine Sanierung des katholischen Kindergartens St. Elisabeth geplant. Dort soll ebenfalls die Betreuung der Unter-Dreijährigen ausgebaut werden. Träger ist die neue Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau.

Im kommenden Jahr soll auch die Pfarrstelle in der evangelischen Gemeinde wieder besetzt sein. Pfarrerin Christiane Müller-Fahlbusch ist im September 2015 gestorben. Danach leitete Pfarrerin Katrin König die Pfarrstelle im Rahmen ihres Probedienstes bis Mai 2016. Zudem unterstützt Pfarrer Matthias Sehmsdorf aus Ludwigshafen die Protestanten durch die Leitung der Konfirmandenarbeit und als Vakanzvertreter. Martina Stockburger ist noch Pfarrerin in Lauchringen am Hochrhein. Sie übernimmt im Mai Steißlingen. Gleichzeitig mit ihr wechselt ihr Ehemann Rainer Stockburger nach Stockach. Die Mitglieder der Friedenskirche freuen sich schon auf die gemeinsame Gestaltung des Gemeindelebens.

Gründe zum Feiern