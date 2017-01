Steißlingen Hubert Wehinger übernimmt Steißlinger Musikschul-Förderverein

Führungswechsel nach Abschied des langjährigen Vorsitzenden Heinz Dienst, der die Region Richtung Norddeutschland verlässt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Gemeindemusikschule Steißlingen (FGMS) konnte der Vorsitzende Heinz Dienst auch bei der 16. Auflage zahlreiche Besucher begrüßen, wie es in der Pressemitteilung der FGMS heißt. In seinem Bericht ging er auf das Jubiläumsjahres 2016 ein und dankte Musikverein, Motorsportclub und Guggenmusik für die Unterstützung. "Nur so standen genügend Helfer zur Verfügung", betonte Dienst.

Gleich zu Beginn gab es für alle Beteiligten eine gelungene Überraschung: unter Leitung von Reinhard Stehle stimmte eine Lehrerband musikalisch auf die Veranstaltung ein. Danach berichtete Schriftführerin Elke Kuppel von allen Aktivitäten des erfolgreichen Jubiläumsjahres. Schatzmeister Thorsten Sauer konnte zum Schluss eine stabile Kassenlage verkünden und die Kassenprüfer Jürgen Conradi und Gabi Ehinger hatten keine Mühe alle sorgsam aufbereiteten und farblich abgesetzten Buchungen anhand der beigefügten Belege nachzuvollziehen und schlugen deshalb vor, den Schatzmeister zu entlasten.

Das Augenmerk des Fördervereins liege weiterhin auf der Einführung einer Bläserklasse, um die Kooperation zwischen Musikschule und Gemeinschaftsschule zu stärken. Es gelte nunmehr bei der Anschaffung und Finanzierung der notwendigen Instrumente intelligente Lösungen zu finden, da der Mitteleinsatz des Fördervereins satzungsgemäß lediglich der Musikschule zusteht. "Hier stehen vorrangig die Schule und der Schulträger in der Pflicht", betonte Dienst zum Abschied. Er verlässt die Kommandobrücke, da es ihn aus Steißlingen Richtung Schleswig-Holstein zieht. Mit einem kleinen Präsent wurden er, so wie die scheidenden Beisitzer Ira Vidovic, Felix Kuppel und das Gründungsmitglied Edgar Preiser verabschiedet.

Dienst dankte für die gute, offene und herzliche Zusammenarbeit im Vorstand und mit Musikschullehren und Schulleitung, die stets auf partnerschaftlicher Augenhöhe stattfand. Er betonte, dass sich der Förderverein immer als Dienstleister sah. Unter der Moderation von Regina Hahnke und musikalischer Unterstützung der Lehrerband wurden Ilona und Heinz Dienst mit zahlreichen Dankesworten von Schulleiter Bernhard Diehl in den „hohen Norden“ verabschiedet. Auch Bürgermeister Artur Ostermaier lobte das Wirken von Familie Dienst in einem Grußwort. Die Einführung der Bläserklasse sieht er dank Zusagen verschiedener Sponsoren auf einem guten Weg. Hugo Maier empfahl der Versammlung die Entlastung des Gesamtvorstandes, was einstimmig erfolgte. Gewählt wurde Hubert Wehinger als neuer Vorsitzender. Alle seine Kinder hätten die Musikschule durchlaufen und dabei viel gelernt. Nun könne er etwas zurückgeben., Katrin Mattes, Katrin Baumgarten, Clemens Schöpf und Max Sättele wurden als Beisitzer gewählt, Gunter Roos und Irmtraut Pöhler als Kassenprüfer.