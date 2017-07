Steißlingen Gokarts sind nicht die Quelle des Lärms

Ein Angebot des Fahrdynamisches Zentrum Bodensee (FZB) in Steißlingen, das Driften mit Autos, sorgte im Gemeinderat für Diskussionen. Räte gaben die Beschwerden von Bürgern weiter, die sich vom Lärm belästigt fühlten. Das FZB hat das Drifttraining über die Sommermonate eingestellt.

Steißlingen – Die Gemeinderäte berieten in einer Sitzung lange über einen lärmschutzrechtlichen Antrag des Fahrdynamischen Zentrums für den Gokart-Betrieb. Aus ihren Aussagen ließ sich das Misstrauen heraushören, das sich aufgrund von Klagen der Steißlinger Bürger über Lärmbelästigung eingestellt hat. Doch nicht der Gokart-Betrieb, sondern das Driften mit Autos, ist für den vermeintlichen Lärm verantwortlich. Dabei würden Lärmpegel erreicht, die so nicht abgesprochen gewesen seien, so das Empfinden einiger Steißlinger. Gutachten belegen aber, dass der Lärm die erlaubten 95 Dezibel nicht überschreitet. Bürgermeister Artur Ostermaier sieht das Problem auch nicht bei den Karts. "Wir legen fest, welche Karts genutzt werden dürfen", hob er ebenso hervor, wie, dass der Betrieb Teil des Bebauungsplans und somit bereits genehmigt sei.

Der Antrag unterscheidet "freies Fahren" für Einzelpersonen, das maximal zweimal pro Woche angeboten werden darf und das Fahren in geschlossenen Gruppen. Zum Einsatz sollen nur die genormten Fahrzeuge des Fahrdynamischen Zentrums kommen. Die Nutzung externer Fahrzeuge soll verboten werden. Zusätzlich soll dem Motorsportclub Steißlingen (MSC) Trainings und weitere Nutzungen der Strecke möglich sein. Im Antrag soll eingefügt werden, dass die Trainingszeiten des MSC Vorrang vor gewerblicher Nutzung anderer Art haben sollen. Nachdem es noch keine Genehmigung für den Gokart-Betrieb gab, war das Fahren und Trainieren auf dem Gelände bisher nicht möglich. Der Verein trainiere derzeit in Singen, berichtete die Vorsitzende Sandra Strüver.

Gemeinderätin Katrin Mattes stellte die Frage, die sich viele andere Räte auch stellten: "Was machen wir, wenn sich das Fahrdynamische Zentrum nicht an die Vorgaben hält?" Ihre Anregung war, die Genehmigung vorerst für zwei Jahre auf Probe zu erteilen. Der Bürgermeister war sich nicht sicher, ob dies im Genehmigungsverfahren möglich ist.

"Wir haben Messungen an verschieden Punkten in Steißlingen durchgeführt, weil es uns selbst interessiert hat. Die erlaubten Werte wurden an keiner Stelle überschritten", sagte Franz Fabian vom Fahrdynamischen Zentrum. Er setze auf Kooperation und Absprachen mit der Gemeinde und sei damit bisher gut gefahren. Er wolle nicht behaupten, dass vom Zentrum kein Lärm ausgehe oder dass sich Bürger dadurch gestört fühlen könnten. Der Lärm entstehe hauptsächliche beim Driften, einem Training auf nasser Fahrbahn, bei dem es um Fahrzeugkontrolle und das Herantasten an die eigenen Grenzen gehe. "Diese Art von Training haben wir freiwillig von Anfang April bis Ende Oktober eingestellt", erklärt Fabian. Also in der Zeit, in der sich die Menschen gern draußen aufhalten. Trotzdem habe das Training seiner Meinung nach seine Berechtigung. Hier könnten Autofahrer gefahrlos die Erfahrung machen, dass sie nicht so gut sind, wie sie glauben. Erfahrungen, die man besser auf dem Trainingsplatz als im Straßenverkehr mache und die er besonders den Freunden der Tuning-Szene ans Herz legen möchte. Das Angebot solcher Trainings sei aber letztendlich auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit.

Für den Gokart-Betrieb rechnet Fabian nächste Woche mit der Genehmigung. Dann dürfen Privatleute mit Leih-Gokarts und der MSC auf dem Gelände fahren. Dabei handle es sich nicht um Renn-Gokarts, sondern um Fahrzeuge, die 80 Dezibel nicht überschreiten.

Training und Information