Steißlingen/Kreis Konstanz Gemeinschaftsschulen: Gutes Konzept  aber zu wenig Lehrer

Gemeinschaftsschulen haben zu wenig Personal – und daran wird sich nach Einschätzung der bildungspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag, Sandra Boser, so schnell nichts ändern.

Für Steißlingens Bürgermeister Artur Ostermaier ist die Gemeinschaftsschule kein Reizthema mehr, im Grunde stehe für den neuen Schultypus nur noch der Generaltest der ersten Abschlüsse aus – danach werde nach der teils heftigen Diskussion der Zustand der Normalität erreicht werden. Die Beurteilung fiel ganz im Sinne der Grünen-Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger sowie der bildungspolitischen Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion Sandra Boser aus, die sich in der Steißlinger Gemeinschaftsschule mit Schulleitern und Elternvertretern gestern zu einem Erfahrungsaustausch trafen.

Letztere hatten ihrerseits viel Lobenswertes zu berichten – angefangen von der Investitionsbereitschaft der Kommunen, die in aller Regel als Träger die Kosten der Gemeinschaftsschulen übernehmen, bis hin zu den diversen Modellen der Ganztagsbetreuung und den pädagogischen Konzepten, die sich verstärkt an den individuellen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen orientieren. Dass das erste Treffen dieser Art in Steißlingen stattfand, ist dabei kein Zufall. Die Gemeinde mit nicht einmal 5000 Einwohnern hat sich frühzeitig für den Bau einer Gemeinschaftsschule entschlossen und zeigte sich bei einer Investitionssumme von rund 7,5 Millionen Euro nicht kleinlich – und rechnet man die vorangegangenen Investitionen für die Entwicklung des Schul-Campus-Projekts hinzu, ergibt sich sogar ein Betrag von 17 Millionen Euro.

Trotzdem droht den Gemeinschaftsschulen ein Scheitern – aus Gründen, die angesichts des ausgeklügelten Schulkonzepts geradezu banal erscheinen. Sandra Boser ist sich dieses Problems durchaus bewusst, denn bereits zu Beginn der Aussprache stellte die Politikerin nüchtern fest, dass "der Unterricht nur dann gut sein kann, wenn er stattfindet". Besonders eklatant ist das Problem nach ihrer Wahrnehmung im ländlichen Raum, aber auch in Städten fehlen die Lehrer. Nach Sandra Bosers Darstellung gibt "es keinen Schulbezirk, wo alle ausgeschriebenen Stellen besetzt werden konnten".

Welche Auswirkungen das hat, beschrieb Helga Futterknecht von der Gemeinschaftsschule Mühlingen bei Stockach am Beispiel der Inklusion – übrigens die einzige Gemeinschaftsschule, die in privater Trägerschaft betrieben wird. Die individuelle Betreuung trage durchaus Früchte, dafür aber müsse Kontinuität gewährleistet sein. "Es bringt ja auch nichts, wenn man einmal im Vierteljahr im Fitness-Studio trainiert", meinte die Kassiererin des Schulträgervereins, "so lassen sich keine Muskeln aufbauen."

Die Situation wird sich nach Einschätzung von Sandra Boser allerdings in absehbarer Zeit nicht verbessern. Die Landespolitikerin geht davon aus, dass fürs nächste Schuljahr rund 5500 Stellen ausgeschrieben werden und längst nicht alle besetzt werden können. "Ich kann mir die Lehrer leider nicht backen", so ihre Botschaft, wobei auch ungewöhnliche Wege zur Behebung des Personalmangels beschritten werden. Dazu zählt zum Beispiel die Ansprache von Pensionären oder die direkte Ansprache. "Wenn Sie jemanden kennen, der geeignet erscheint, dann kann sich derjenige gerne melden..."

Elke Großkreutz machte dagegen einen anderen Vorschlag. Nach Meinung der Leiterin der Gebhard-Gemeinschaftsschule in Konstanz könnte man es bei der Personalsuche durchaus auch einmal mit Geld probieren. "Es gibt gute Leute ohne Stelle", so ihre Wahrnehmung, insbesondere im Sekundarbereich hält sie eine Verbesserung der Personalsituation durch eine Anhebung des Salärs für denkbar.

Angelika Harbach von der Gemeinschaftsschule in Radolfzell glaubt außerdem, dass eine schulbezogene Ausschreibung von Stellen zum Abbau der Personalengpässe beitragen könnte. Eine Entlastung sei außerdem durch die Trennung von pädagogischen und Verwaltungsaufgaben denkbar. Beispiel: Die mittägliche Versorgung der Kinder wird an ihrer Schule von Lehrern übernommen – sie könnte von Verwaltungsfachkräften übernommen werden.

Neue Schule erhöht Abstimmungsbedarf