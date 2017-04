Steißlingen Frühlingskonzert der Musikschule beschwingt

Schüler der Gemeindemusikschule in Steißlingen zeigen bei Matinee ein vielseitiges Programm. Ehrung für Mara Edelmann

Steißlingen – „Veronika, der Lenz ist da“ spielte das Querflötenensemble unter Leitung von Andrea Brugger bei der Frühlingsmatinee der Gemeindemusikschule. Das Stück stand stellvertretend für die durchweg beschwingte und motivierende Stimmung des Konzerts. Über 50 Schüler der Musikschule zeigten einen Ausschnitt ihres Könnens mit Stücken aus vielen Epochen. Den Anfang machte das Jugendblasorchester unter der Leitung von Florian Fritschi. Das Orchester zeigte dynamisch, wohin der Unterricht in der Musikschule führen kann. Das hinter jedem Musikschüler ein engagierter Lehrer steht, wurde beim Vortrag der verschiedenen Ensemble- und Solostücke mit Blockflöten (Leitung Regina Hahnke), Gitarren (Reinhard Stehle), Bläser (Andreas Blum), Streichern (Christoph Link) und Gesang (Cornelia Scherer-Chrobog) deutlich.

Ein Höhepunkt waren die Stücke der älteren Schüler von Barbara Kasper. Mara Edelmann beeindruckte am Klavier mit einer Toccata von Aram Chatschaturjan. Sie wurde für einen ersten Preis beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert von Musikschulleiter Bernhard Diehl und ihre Lehrerin von Clemens Schöpf vom Freundeskreis der Musikschule geehrt. „Barbara Kasper ist eine leidenschaftliche Musikerin und kann ihre Schüler für die Musik begeistern“, sagte Schöpf. Die Musikabiturienten Leander Kämpf und Alina Forster als Gast stellten Teile ihres Prüfungsprogramms vor. Forster an der Klarinette vertonte dabei mit Unterstützung von Kasper und Edelmann das Gedicht „Die zerstreute Brillenschlange“ von Michael Ende. Während die Schlange im Gedicht sich selbst verspeiste, montierte Alina Forster je ein Stück von ihrer Klarinette ab, bis nur noch das Mundstück übrig blieb. Gut gelaunt ging das Publikum zum Schluss mit „Here comes the sun“ und „California Dreaming“ der großen Ensembles aus Gitarren, Gesang und Chor in den Frühling hinaus.