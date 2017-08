Steißlingen Finale für Steißlinger Musiksommer

Veranstalter bilanziert erfolgreiche Saison und Anwohner loben neues Verkehrskonzept. Am Freitagabend gastieren die "Rockodiles".

Zufrieden blicken die Veranstalter des Steißlinger Musiksommers auf die laufende Saison zurück. "Das Konzept passt", erklärt Markus Löffel, der gemeinsam mit Stefan Damisch in diesem Jahr die Verantwortung für die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Musiksommer übernommen hat und für das kommende Jahr keine Änderungen ankündigt. Der Blick zurück zeige, dass alle Veranstaltungen sehr gut besucht waren. Auch am vergangenen Freitag, als mit Reinhard Stehles Band Back to blues auch einheimische Künstler das Publikum in der Steißlinger Herrentorkel begeistert hatten. "Es sind immer wieder Steißlinger Künstler beteiligt", erklärt Löffel. Die bekannte Bluesband hatte die Wiener Sängerin Natascha Flamisch als Verstärkung dabei und dem Publikum mit kraftvoll und dynamisch gespieltem Bluesrock ordentlich eingeheizt. Rockig, funky, jazzig und abwechslungsreich wollten die Musiker den Blues in all seinen Facetten ins neue Jahrtausend katapultieren – dass dies gelungen sei, bestätigten die Besucher. Den Abend genießen und mit Musik ins Wochenende starten, das sei das Konzept und dass die Veranstaltungen wetterunabhängig in der Torkel stattfinden können, sei ein weiterer Pluspunkt.

"Wir hatten an allen Abenden tolle Bands und auch das Wetter hat mitgespielt", bilanziert Mitorganisator Markus Löffel gegenüber dem SÜDKURIER. Erfreulich sei, dass auch das mit der Gemeinde erarbeitete Verkehrskonzept funktioniere. Dank der durchgeführten Kontrollen würden die aufgestellten Schilder besser beachtet. Eine Auffassung, die auch die Anwohner teilen. "Der eingesetzte Ordnungshüter macht das gut und achtet darauf, dass die Rettungsgasse immer frei bleibt", berichtet Polizist und Ratsmitglied Willi Streit, der selbst in der Ortsmitte wohnt und beruflich das Radolfzeller Revier leitet.

Am Freitagabend kommt es zum Musiksommer-Finale mit der Band Rockodiles. Auch dabei handelt es sich um gestandene Livemusiker aus dem Hegau, die sich der Oldie–Musik verschrieben haben. "Das Repertoire ist bunt gemischt und reicht von traditionellen Evergreens der 50er, bis zu den Hits der 80er Jahre", beschreibt Musiksommer-Pressesprecherin Sandra Strüver das Programm und kündigt an, dass sich die Musiker gerne auf das Publikum einstellen: "Da wird der Abend auch mal zum Wunschkonzert."

Aber die Musiksommerabende in der Torkel werden ganz nebenbei auch zum Benefizkonzert. Die Gäste zahlen zwar keinen Eintritt, können aber Gutes tun. "Soziales Engagement hat Tradition beim Steißlinger Musiksommer", erklärt Löffel. "Feiern und Helfen“ nennt sich die Spendenaktion, an der sich die Gäste ganz unkompliziert beteiligen können und die Jahr für Jahr seit 2012 rund 2500 Euro erwirtschaftet. In diesem Jahr sollen der Verein Kinderchancen und die Singener Tafel von dem Spendenerlös profitieren.

Die Veranstalter

Seit 1990 gibt es den Steißlinger Musiksommer, der von einer Arbeitsgemeinschaft Steißlinger Vereine organisiert wird. In der Arge Musiksommer sind inzwischen acht Vereine beteiligt: Der Turn- und Sportverein (TUS) Steißlingen, der Schützenverein Steißlingen, der Fußballclub (FC) Steißlingen, der SteißlingerTennisclub, der MotorsportclubMSC Steißlingen, der Gesangsverein Liederkranz, die Storchenzunft Steißlingen und die Freundeskreis der Gemeindemuskschule (FGMS).