Steißlingen Dritter Bürgermeister-Kandidat für Steißlingen

Neben Bernhard Diehl und Benjamin Mors hat nun auch Matthias Schaubel seinen Hut in den Ring geworfen.

Um das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Steißlingen bewirbt sich Matthias Schaubel. Der Jurist ist 44Jahre alt, in Lauffen am Neckar geboren, evangelisch und als Rechtsanwalt in Pforzheim tätig. Kommunalpolitik kennt er laut einer Pressemeldung seit Kindesbeinen, da sein Vater 24 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Neuenbürg im nördlichen Schwarzwald war. Schaubel ist seit 2009 im Gemeinderatder Stadt Neuenbürg für die Unabhängige Wählervereinigung und seit 2014 deren Fraktionsvorsitzender. Darüber hinaus ist er Vorstandsvorsitzender der Baugenossenschaft Birkenfeld, einer Vermietungsgenossenschaft. In Steißlingen tritt Matthias Schaubel als parteiloser Kandidat an. Eine der wichtigsten Aufgaben für den neuen Bürgermeister sieht Matthias Schaubel darin, die hohe Lebensqualität der Gemeinde Steißlingen zu erhalten. Gemeinsam mit der Bürgerschaft und dem Gemeinderat möchte er den Ort laut seiner Mitteilung weiter gestalten und sicher in die Zukunft führen.