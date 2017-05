Steißlingen Der Kompass für die Wirtschaft

Abschied von Peter Ibbeken beim Mittelstandstag in Steißlingen: Die Mittelstandsvereinigung MIT wählt Markus Marschall zum neuen Vorsitzenden im Kreis Konstanz.

Zehn Jahre hat Peter Ibbeken die Mittelstandsvereinigung (MIT) im Kreis geführt. Mit Markus Marschall hat er jetzt einen Nachfolger gefunden. Quasi einstimmig wurde er am Freitagabend in sein neues Amt gewählt. "Eine Hundert-Prozent-Zustimmung war mir ungeheuer", erklärte er seine Enthaltung. Gegenstimmen gab es keine. Dafür warten große Aufgaben. "Die MIT ist der Kompass für die soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert", gab Ibbeken seinen Mitstreitern mit auf den Weg. Der Mittelstand garantiere in Baden-Württemberg 2,5 Millionen Arbeitsplätze und sei bestes Beispiel, dass Demokratie, Freiheit und Eigenverantwortung das menschenwürdigste Zukunftsmodell seien. Ibbeken zieht es mit Gattin Renate im September zurück in die alte Heimat Bonn am Rhein, wo auch die Enkelkinder ihr Zuhause haben.

Aber auch für den neuen Chef Marschall geht es um Nachwuchsfragen: "Wir müssen den Kampf mit dem demografischen Wandel aufnehmen", betonte er. Wesentliches Ziel sei, Mitglieder zu aktivieren und Nachwuchs zu gewinnen. Denn eines sei international unumstritten: "Um die duale Ausbildung und den starken Mittelstand werden wir von vielen Landern beneidet", betonte Marschall. Diese Säulen gelte es zu bewahren. Er will die Mittelstandsvereinigung zum Ansprechpartner für Gründer machen, da trotz Niedrigzinsphase gerade der Start als Unternehmer schwierig sei. "Wer Geld für eine Unternehmensnachfolge benötigt, bekommt es selten von der Bank", so Marschall.

Viel Lob bekam das Ehepaar Ibbeken. "Man hat den Eindruck, sie gibt es nur im Doppelpack", scherzte der Landesvorsitzende Daniel Hackenjos und verwies auf die erfolgreichen sechs Jahre Ibbekens als sein Vorgänger. "Sie haben Basisarbeit ernst genommen", betonte auch der CDU-Vertreter Andreas Jung, dass die Ibbekens ein Glücksfall für Union und Mittelstand gewesen sei. Renate Ibbeken unterstützte die CDU-nahe Wirtschaftsvereinigung zehn Jahre als Schriftführerin.