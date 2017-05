Orsingen-Nenzingen DRK-Ortsverein geht mit jugendlichem Elan ins nächste Jahr

Der DRK-Ortsverein Steißlingen-Orsingen freut sich über eine neue Bereitschaftsleitung und drei Aufnahmen. Ein Wermutstropfen im vergangenen Jahr war laut dem Vorsitzenden Artur Ostermaier die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen vom Blutspendedienst.

Bei der Hauptversammlung des Ortsvereins Steißlingen-Orsingen im Deutschen Roten Kreuz (DRK) blickten die Mitglieder und Gäste auf ein ruhiges Vereinsjahr zurück. Bedauerlich fand der Vorsitzende Artur Ostermaier, dass die Gruppe "Vergiss mein nicht", die sich um beeinträchtigte Menschen kümmerte, in diesem Jahr erstmals nicht mehr aktiv war. Denn zum einen erforderten die älteren zu Betreuenden einen höheren Aufwand und zum anderen seien die Betreuer aufgrund ihres Alters nicht mehr so belastbar. Nachfolger seien nicht gefunden worden.

Als umso erfreulicher wurde gewertet, dass die Kleiderstube zum Jahresende wieder geöffnet werden konnte. Manfred Siems gab als Teil eines zwölfköpfigen Teams Auskunft über die umfangreichen und sehr begehrten Leistungen der Kleiderstube. Genauer werde der Rückblick auf dieses Jahr, denn dann werde man nicht nur drei Monate geöffnet gehabt haben. Die Berichte zeigten weitere umfangreiche und vielfältige Aktivitäten der ehrenamtlichen Helfer auf. Artur Ostermaier hob mit Blick auf den Kassenbericht hervor, wie außergewöhnlich der hohe Anteil der passiven Mitglieder sei: "Um die über 8000 Euro, die hier verlässlich fließen, beneiden uns andere Ortsvereine."

Kritisch blickte er auf die vergangenen Blutspendetermine. Die Anforderungen an die ehrenamtlichen Helfer sowie die Blutspender stiegen stetig, doch die Kooperation mit den hauptamtlichen Kräften werde immer schwieriger. So sei beispielsweise klar gewesen, dass der Aufwand beim jüngsten Blutspendetermin höher werde, da man gezielt um Erstspender geworben hatte. Hier müsse sich deutlich etwas verändern, mahnte er an.

Neben den Rückblicken waren es vor allem die Ausblicke, die die Hauptversammlung bestimmten. So konnten Julia Fuchs, Dominik Ruß und Kim Schön neu in die Bereitschaft übernommen werden. Sie alle waren zuvor im Jugendrotkreuz aktiv. Das zeigte neben dem Bericht von Jugendleiterin Rebecca Menzer, wie wichtig die Jugendarbeit für die Hilfsorganisation ist. Hier kommt der Nachwuchs her.

Bei den Wahlen zum Vorstand gab es nur wenig Neuerungen. Bestätigt wurde die Bereitschaftsleitung, die zuvor schon in einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung gewählt wurde. Und hier galt: Alles neu macht der Mai. Die Mitglieder der neuen Bereitschaftsleitung sind Anfang zwanzig. Doch versprachen Mitglieder des Ortsvereins und dessen Vorstandsmitglieder ebenso ihre tatkräftige Unterstützung bei eventuell aufkommenden Fragen wie die Kreisbereitschaft, Kommunen sowie andere Vereine und Hilfsorganisationen.

Neben der Freude über die Übernahme von Verantwortung durch die jungen Mitglieder gab es auch die Freude verdiente Mitglieder zu ehren. Für fünf Jahre wurde Katharina Nestle geehrt. Seit zehn Jahren sind Andreas Frank, Elise Harder und Rebecca Menzer dem DRK treu. 15 Jahre zum Teil in großer Verantwortung sind Monja Bühler und Oliver Kappus Teil der DRK-Familie. Christine Schönenberger und Edeltraud Zeischke wirken seit 35 Jahren am Gelingen ihres Ortsvereins mit und Gerda Maier gar 50 Jahre.

Der Vorstand

Für weitere vier Jahre wurden der Vorsitzende Artur Ostermaier, sein Stellvertreter Bernhard Volk und Schatzmeister Harald Laier gewählt. Sven Hänsel gab das Schriftführerbuch an Anja Menzer weiter. Die Jugendleitung besteht neu aus dem Duo Rebecca Menzer und Kim Schön. Kassenprüfer Hubert Zimmermann steht jetzt Walter Kraft zur Seite. Neuer Bereitschaftsleiter ist Joey Neubert, zuvor Walter Kraft. Sein Stellvertreter ist Andreas Frank, zuvor Oliver Kappus. Für die Bereitschaftsleiterin Jaqueline Ilg wurde allerdings keine Stellvertreterin gefunden. Monja Bühler stand zuvor Liv Reckeweg zur Seite. Fritz Grüninger ist bereit, weiterhin Bereitschaftsarzt zu bleiben.