Steißlingen Benjamin Mors tritt in Steißlingen an

Benjamin Mors tritt in Steißlingen an

26-Jähriger Sauldorfer will Bürgermeister werden

Der Engener Kämmerer Benjamin Mors geht bei der Bürgermeisterwahl in Steißlingen am 22. Oktober ins Rennen. Der 26-Jährige wohnt im Sauldorfer Ortsteil Bichtlingen. Nach dem Abitur in Meßkirch und dem Studium auf der Verwaltungshochschule Kehl der Fachrichtung Finanzen und Wirtschaft wurde er Rechnungsamtsleiter der Stadt Engen. Zunächst vertretungsweise musste er bereits in den ersten Monaten mit seinem Team den Engener Haushaltsplan erstellen. "Für das Bürgermeisteramt in Steißlingen bewerbe ich mich, weil ich durch eine hervorragende Infrastruktur und finanzielle Lage der Gemeinde sehr viel Gestaltungsmöglichkeit sehe. Über meine fachlichen Qualitäten hinaus ist es mir ein Anliegen, zu organisieren und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen", betont er. Bisher hat sich der Böhringer Ortsvorsteher Bernhard Diehl als Nachfolger von Artur Ostermaier beworben.