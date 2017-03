Autos stoßen nach Fehler beim Abbiegen zusammen

Ein 59-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Volkertshausen kam, hat beim Abbiegen von der L 189 nach links auf die K 6121 in Richtung Steißlingen am Sonntagnachmittag ein aus Richtung Friedingen entgegenkommendes Auto eines 21-Jährigen übersehen. Dies teilt die Polizei mit.

Trotz einer Vollbremsung konnte der 21-jährige Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der VW Golf des 59-Jährigen sei um 90 Grad gedreht worden, so der Polizeibericht weiter und kam auf einem Verkehrsteiler zum Stillstand, das andere Fahrzeug kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der 21-Jährige und eine 57-jährige Beifahrerin im VW Golf mussten an der Unfallstelle vom Notarzt versorgt und anschließend mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Auch die Feuerwehren aus Friedingen und Singen waren im Einsatz.