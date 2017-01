Steißlingen/L226 Auto überschlägt sich auf glatter Straße

Vermutlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ist am Dienstag, 9. Januar, gegen 16 Uhr, der in Richtung Radolfzell fahrende Fiat eines 32-Jährigen vor der Autobahnunterführung ins Schleudern geraten.

Dabei geriet das Auto schräg auf den seitlichen Erdwall und überschlug sich. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer konnte sich selbstständig befreien. Laut Polizei musste er mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug dürfte Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden sein. Zur Bergung des Fahrzeugs und der Säuberung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei musste die L226 für 90 Minuten gesperrt werden.