Steißlingen Auto prallt gegen Telefonmasten

Eine 18-Jährige ist am Sonntag, gegen 11 Uhr mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Telefonmasten geprallt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, geschah der Vorfall auf der K 6164 zwischen Stahringen und Steißlingen. Die 18-Jährige sei demnach auf Höhe der Schießstandeinfahrt aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Sie habe zunächst einen Verkehrsleitpfosten überfahren und sei anschließend gegen den Telefonmasten geprallt, der durch den Aufprall umgerissen wurde. Die 18-Jährige wurde nicht verletzt. An ihrem Auto entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschade in Höhe von etwa 5000 Euro.