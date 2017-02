Seit 40 Jahren wirkt Artur Ostermaier als Bürgermeister in Steißlingen. Jetzt, kurz vor dem Ende seiner bald 40-jährigen Amtszeit, hat er erstmals eine Einladung zur Weiberfasnacht erhalten, wie Regina Renz von der Frauengemeinschaft in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Volle vier Stunden lang verwandelte sich das Steißliger Remigiushaus zur Frauenfasnacht in ein Schulhaus, und den Gästen wurden gleich zu Beginn Liebesbriefchen und Spickzettel zugesteckt, die von Anfang an für Lacher und großes Rätselraten sorgten. „Fasnet so wie’s früher war – Kinder des isch wunderbar“ lautete das Motto und die Schüler Resi Renz, Petra Keller, Annette Schöpf und Nicole Josef führten das Publikum gewitzt durch den Schulalltag und die strenge Konrektorin Barbara Stark, so wie Putzfrau Ruth Lange an der Nase herum. Da fehlten gerade noch Mirjam Mayer, Angelika Streit und Iris Zimmermann, die statt bei der Geburtagsfeier versehentlich in der Schulmensa auftauchten. Altnärrin Irma Renner unterrichtete als Geschichtslehrerin authentisch mit ihren 74 Jahren über Fasnetserfahrungen von früher, bevor die Konrektorin im Musikunterricht zur Schunkelrunde rief – zu den Klängen der Talheimer Musikanten. Monika Biedermann, Manuela Zimmermann und Christine Kiefer verrieten, wie einfache Handgriffe eine lange Unterhose zum modischen Kleidungsstück machen.

Dass die Chemie zwischen Mann und Frau trotz vieler Unterschiede am Ende doch stimmt, berichtete Annette Schöpf und die Frauen vom Pfadichor zeichneten in der Biologiestunde Frauenbilder aus der Schlange vor dem Damenklo.

In Erdkunde waren die drei Kirchenmäuse Monika Biedermann, Manuela Zimmermann und Ruth Lange auf der Flucht vor dem vegetarischen Biber und landeten mit ihren Überlegungen endlich bei der Bürgermeisterwahl: Ob Klärwärter Wolfi Maier wohl Ostermaier das Wasser reichen könne, oder Atschi Sauer die Größe eines Bürgermeisters hat? Einig waren sich die Kirchenmäuse, dass Ochsenwirt Alfred Zwick am besten geeignet sei, die Finanzen der Gemeinde zusammenzuhalten. Gerätselt wurde aber, ob sich der Bürgermeister traue zu kommen. Er kam, trat auf die Bühne und fragte sich, ob vielleicht Irene dahintersteckte, dass er zu Beginn seiner Amtszeit keine Frauen in den Gemeinderat gewählt bekam? Ostermaier bestätigte an diesem Abend auf der Bühne, was die Frauen im Saal schon längst wussten, wie Regina Renz verrät: die Steißlinger Frauen, die seien spitze...