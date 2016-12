Steißlingen Abschied von der Leiterin des Steißlinger Kindergarten St. Elisabeth

Kinder, Erzieherinnen und Eltern verabschieden Susanne Gasser, die als Leiterin des kommunalen Kindergartens nach Horn geht.

Susanne Gasser, Leiterin des katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Steißlingen, verlässt nach fast sieben Jahren den Kindergarten und übernimmt die Leitung des kommunalen Kindergartens in Horn. Ihre Nachfolgerin Simone Eisenhardt tritt am 9. Januar ihren Dienst an. Erzieherinnen, Kinder und Eltern bereiteten Susanne Gasser einen herzlichen Abschied und sagten mit Liedern und Geschenken "Danke". "Du warst für uns, Kinder, Eltern und Erzieherinnen, da", fasste Monika Zimmermann, stellvertretende Leiterin des Kindergartens, das Engagement von Susanne Gasser zusammen.

Pfarrer Engelbert Ruf ging als Leiter der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau und in Vertretung von Pfarrer Siegfried Meier auf die berufliche Laufbahn Gassers ein. Bevor sie nach Steißlingen kam, leitete sie vier Jahre den Kindergarten Don Bosco in Singen. Sie habe die Entwicklung des Kindergartens St. Elisabeth stets loyal und diplomatisch vorangetrieben. Sei es beim Einstieg in die Betreuung der unter Dreijährigen verbunden mit dem Anbau an den Kindergarten, die Einrichtung einer Kleingruppe im Untergeschoss des Kindergartens oder, nach dem Gemeinderatsbeschluss, die Planungen für den sechsgruppigen Kindergarten mit der Möglichkeit zur Ganztagsbetreuung. Geplant sind zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen. Ein Architekt ist beauftragt, Möglichkeiten des Umbaus und der Erweiterung zu erarbeiten. "Ich kann Ihnen nur Lob und Anerkennung aussprechen, Sie haben stets mitgedacht und mitgefühlt", sagte Pfarrer Ruf. Auch die Elternbeiratsvorsitzende Inga Metz und Stefan Benner, stellvertretender Leiter der Verrechnungsstelle der katholischen Kirchengemeinden in Singen, bedankten sich und bedauerten das Ende der Zusammenarbeit.

Susanne Gasser hatte für den Kindergarten und die Kinder als besonderes Geschenk eine mit Süßigkeiten gefüllte Schatzkiste. Pfarrer Ruf konnte ebenfalls mit einer Überraschung aufwarten: Erzieherin Doris Maier wurde für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum geehrt.