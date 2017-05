Steißlingen A 98: Autofahrer verliert bei Starkregen die Kontrolle  34 000 Euro Schaden

Bei einem Unfall auf der A 98 sind am Sonntag, gegen 19 Uhr zwei Autos zusammengestoßen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, geschah der Unfall zwischen der Anschlussstelle Stockach West und dem Autobahnkreuz Hegau. Demnach verlor ein 29 Jahre alter Autofahrer bei Starkregen auf der linken Spur die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto sei über die rechte Spur geschleudert und mit der Front gegen die Leitplanken geprallt. Von dort sei das Auto wieder auf die Fahrbahn katapultiert worden und gegen ein anderes Auto geprallt. Dessen 25 Jahre alte Fahrerin habe vergeblich versucht, den Zusammenstoß durch Abbremsen und Ausweichen zu verhindern. Anschließend sei das Auto des 29-Jährigen noch mal über die Straße geschleudert und erneut in die Mittelleitplanken geprallt, bevor es auf der linken Fahrspur zum Stillstand kam. Das Auto der Frau prallte gegen die rechte Leitplanke. Die Frau wurde leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro, den Schaden am Auto der 25-Jährigen auf 4000 Euro. An den Verkehrseinrichten sei ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden. Die A 98 war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.