Steißlingen 80-Jährige prallt nach Unfallflucht gegen Baum

Nicht weit gekommen ist eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin nach einem Unfall in Steißlingen. Laut Polizei endete die Flucht mit einem weiteren Zusammenstoß.

Aus laut Polizei bislang unklarer Ursache ist am Dienstagmittag gegen 14 Uhr eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin nach dem Abbiegen von der Singener Straße in die Beurener Straße in Steißlingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte dabei eine Grundstückshecke und zwei Verkehrszeichen. Wie es im Polizeibereicht heißt, legte die Autofahrerin kurzerhand den Rückwärtsgang ein, setzte zurück und fuhr in Richtung Beuren davon.





Weit gekommen sei sie nicht: In einer scharfen Linkskurve auf der Kreisstraße K6121 nach Beuren ist sie von der Fahrbahn abgekommen und nahezu ungebremst gegen einen Baum geprallt. Durch den ausgelösten Airbag wurde die Seniorin dabei leicht im Gesicht verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug schätzen die Ermittler auf rund 8000 Euro ein, während der sonstige Schaden auf 1000 Euro geschätzt wird.