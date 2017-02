Sportlerehre

Kampfsport tut weh (oder es sieht jedenfalls so aus). Immerhin aber lässt sich heutzutage durchs regelgerechte Prügeln hohe Ehre gewinnen.

Ach ja, die Geschichte von Bolle. Fetzen des Gassenhauers dümpeln im kollektiven Gedächtnis – Bolle, war das nicht jener Typ, der irgendwie immer Keile abbekommen und sich trotzdem blendend amüsiert hat? Und wenn er dann (in Strophe 5) endlich blau und grün verschlagen nach Hause kam, „Da ging’s ihm aber schlecht, / Da hat ihn seine Olle / janz mörderisch verdrescht! / ’Ne volle halbe Stunde / Hat sie auf ihm poliert. / Aber dennoch hat sich Bolle / Janz köstlich amüsiert“. Worin genau Bolles Spaß bestanden haben soll, bleibt offen – sicher aber ist, dass der Junge nicht nur regelmäßig am falschen Ort unterwegs war, sondern auch zur falschen Zeit. Denn wer heutzutage die Bereitschaft zeigt, permanent was auf den Zwölfer zu bekommen, hat Aussicht auf höchste Ehren – so wie Ralf Hasenohr, der am Donnerstag mit dem Sportlerehrenbrief und damit der bedeutsamsten Sportlerauszeichnung der Stadt Singen bedacht wurde.

Laienmeinung

Zugegeben, es handelt sich dabei um eine komplett unprofessionelle Einschätzung des Thai-Boxens – es ist die Spezialität von Ralf Hasenohr. Der Mann genießt international höchstes Ansehen und hat als Leiter des Thai-Box Clubs Singen viele junge Kampfsportler ausgebildet.

Und weil es eben nicht um Halma oder Mensch-Ärgere-Dich-Nicht geht, darf man guten Gewissens voraussetzen, dass beim Thai-Boxen penibel festgelegt ist, was erlaubt ist und was nicht; der Laie, dessen Wissen nur so weit reicht, dass bei gewöhnlichen Faustspielen das Beißen ins Ohr gegen die Regeln verstößt, begreift bei der verschärften Form des Thai-Boxens aber nur eines: es gibt Haue und tut weh – womit so ungefähr die Schmerz- und Amüsiergrenzen zum Typ Bolle umrissen wären.

Seelenschmerz

Was wiederum nicht bedeutet, dass nicht auch Thai-Boxer leiden können. Einen Eindruck davon vermittelte die SÜDKURIER-Berichterstattung im November, in welcher der fintenreiche Streit zwischen Ralf Hasenohr und seinem einstigen Ziehsohn Sebastian Harms-Mendez aufgearbeitet wurde. Die beiden haben sich wegen angeblichen Vertrauensbruchs gewaltig in den Haaren – und solch Seelenschmerz lässt sich meist schwerer ertragen als eine im Ring eingehandelte dicke Lippe. Das ist ganz so wie bei jenem hart gesottenen Burschen, mit dem man in der letzten Strophe dann doch noch Mitleid bekommt, denn "Bolle wurd' begraben / in einer alten Kist'. / Der Pfarrer sagte 'Amen' / und warf ihn uff 'n Mist. / Die Leute klatschten Beifall / und gingen dann nach Haus. / Und nun ist die Jeschichte / von uns'rem Bolle aus!"