Randnotizen zum Besuch einer Ministerin

So eine Finanzministerin hat's auch nicht einfach. Edith Sitzmann musste sich in Singen mit merkwürdigen Begriffen herumschlagen und plauderte aus dem Nähkästchen, was sich sprachlich alles ändert, wenn man an der Macht ist...

Was für ein Name: Dellenhau! Das hört sich an wie Prügel, Beulen und blaue Flecken. Und so darf aus lokaler Sicht gehofft werden, dass sich die Diskussion um den geplanten Kiesabbau im besagten Dellenhau allein wegen des Wortklangs tief ins Bewusstsein der Baden-Württembergischen Finanzministerin Edith Sitzmann eingegraben hat und sie schnell für Aufklärung über die Absichten des Landes sorgt. Bei ihrem Besuch in Singen wurde ihr aber noch auf ganz andere Art und zudem mehrfach eingeschenkt: Im launigem Tonfall eines Bürgers wurde die Top-Politikerin der Grünen darauf hingewiesen, dass in ihren Zuständigkeitsbereich das Staatsweingut Meersburg fällt und dessen Reben hängen unter anderem am Hontes. Doch trotz der inzwischen sechsjährigen Federführung der Grünen in der Landesregierung hat das Gut bis heute die Umstellung auf Bio-Produktionsweise noch nicht gemeistert. Und als wäre das noch nicht genug, setzte die Landtagsabgeordnete und Grünen-Parteifreundin Dorothea Wehinger noch einen drauf. Wie sich's gehört beschenkte sie die Ministerin mit einem Präsent aus der Region und was liegt da näher als ein edles Tröpfchen? Der Rotwein stammt jedoch nicht vom Staatsweingut, sondern von der benachbarten, privatwirtschaftlich betriebenen Winzerei – und dort gehören Bio-Weine schon längst zum Standard.

Gut möglich, dass Edith Sitzmann sich die Stippvisite im Hegau anders vorgestellt hat. Denn was ihre Sichtweise anbelangt, wurden in ihrer Verantwortung im Laufe nicht einmal eines Jahres enorme Geldmengen zum Wohle des Landes ausgegeben – und dank der sprudelnden Steuereinnahmen funktioniert das zurzeit sogar ohne gepumptes Geld. Eine der von der Ministerin genannte Zahl verdient allerdings besondere Erwähnung, denn dahinter verbirgt sich zutiefst Menschliches. Seit Winfried Kretschmann der früheren Grünen-Fraktionsvorsitzenden den Posten der Finanzchefin angeboten und sie nach Rücksprache mit ihrer besseren Hälfte sowie einer Nacht des Überdenkens dem Ministerpräsidenten ihr Ja für das wohl zweitschwerste Amt in der Landesregierung gegeben hat, ist die Zahl ihrer Freunde nach Angaben der Ministerin sprunghaft angestiegen. Seltsamerweise ging dies jedoch mit einer negativ-reziproken Entwicklung bei der Verwendung ihres Wortschatzes einher. Laut Edith Sitzmann verfügt der Duden über rund 135 000 Begriffe, aber ein einsilbiges Wörtlein mit gerade einmal vier Buchstaben erlebt seither eine inflationäre Verwendung: Nein muss sie sagen, dann wieder nein und wenn dann eine Nachfrage erfolgt, lautet die Anwort wieder nein. Aber so ist das mit der Macht – sie hat ihre ganz eigene Bilanz.