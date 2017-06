Bernhard Diehl macht's richtig. Er will Bürgermeister von Steißlingen werden und nutzt schon den Beginn der Bewerbungsfrist um sich im Ort bekannt zu machen.

Den Bauern sagt man nach, dass sie nicht essen, was sie nicht kennen. Ob das wirklich stimmt, sollte tunlichst den Landwirten überlassen bleiben, in Abwandlung des Sprichworts jedoch lässt sich vom Wahlbürger mit gutem Grund behaupten, dass er nicht wählt, wen er nicht zumindest als Gesicht vor dem geistigen Auge hat. Deshalb übrigens fristen bei Plakatierungen die politischen Botschaften ein kümmerliches Dasein, stattdessen setzen die Wahlmanager auf die Konterfeis derjenigen, die sich zur Übernahme eines Wahlamts zur Verfügung stellen (worüber sich dann ausgerechnet der Wahlbürger gern echauffiert). Was dabei für die Bundes- und Landespolitik gilt, trifft auch für die Kommunalpolitik zu. Man nehme zum Beispiel Steißlingen: Am 22. Oktober wird der Nachfolger von Bürgermeister Artur Ostermaier gewählt und als Erster hat der Ortsvorsteher des Radolfzeller Ortsteils Böhringen, Bernhard Diehl, seinen Hut in den Ring geworfen. Dass der 46-Jährige mit den Mechaniken der Kommunalpolitik gut vertraut ist, bewies er am Wochenende bei der Abgabe seiner Bewerbung: Beim sonntagmorgendlichen Akt ließ er sich fotografieren und schickte das Bild zwecks Erhöhung seines Bekanntheitsgrades dem SÜDKURIER – und das Medienhaus verbindet mit der Veröffentlichung die Hoffnung, dass das Interesse im Ort für das kommunalpolitische Geschehen (inklusive Bürgermeisterwahl) erhöht wird. Etwaigen weiteren Kandidaten sei zugleich empfohlen, nicht zu lange mit der Bewerbung zu warten. Denn bis zum 22. Oktober zählt jeder Tag, um sich im Ort bekannt zu machen. Und je flotter die Gesichter in den Köpfen der Wahlbürger gespeichert sind, desto besser stehen die Chancen für eine inhaltliche Diskussion.